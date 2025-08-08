Un comediante compra a 'Anabelle' y causa revuelo en redes tras afirmar que planea usarla como atracción turística

Tras la adquisición de la emblemática propiedad de Ed y Lorraine Warren en Monroe, Connecticut, EE UU, el comediante Matt Rife ha provocado conmoción en el mundo paranormal. Con la compra, no solo obtiene una casa histórica, sino también el museo de ocultismo y la infame muñeca Annabelle, generando una ola de inquietud entre los conocedores de lo sobrenatural.

Rife ha manifestado su intención de reabrir el museo al público, ofreciendo recorridos guiados y experiencias nocturnas que prometen una inmersión total en el universo paranormal. Esta decisión ha desencadenado advertencias sobre los posibles riesgos de exponer nuevamente un objeto considerado portador de energías malignas.

La muñeca Annabelle, ícono del terror contemporáneo inmortalizado en The Conjuring, tiene una historia escalofriante que data de los años 70. Originalmente entregada a los Warren por una enfermera que aseguraba movimientos inexplicables, la muñeca fue catalogada como un recipiente de un espíritu demoníaco, siendo confinada en una vitrina de vidrio para prevenir cualquier contacto peligroso.

Voces de advertencia en el mundo paranormal

El reconocido psíquico Matt Fraser ha manifestado su preocupación sobre la reactivación de las energías oscuras. Según él, Annabelle no es un simple juguete, sino un conducto de fuerzas sobrenaturales que podrían despertar con la nueva exposición pública.

La muerte reciente del investigador paranormal Dan Rivera ha añadido un elemento de misterio a la narrativa. Aunque oficialmente su fallecimiento se consideró natural, extraoficialmente ha generado especulaciones sobre posibles conexiones con los poderes sobrenaturales de la muñeca. La familia Warren ha sido enfática al confirmar que, a pesar del cierre del museo en 2019, Annabelle nunca estuvo realmente ausente, desmentiendo rumores virales que sugerían su desaparición.