Crítica de "Acosada": infieles de poca monta ★★★

En el original francés, la película «Acosada» no se llama tal cual, o sea, «Acosada», sino «Dis-moi juste que tu m’aimes» (en español, «Dime que me amas»), que irremediablemente me suena a una canción antiquísima de Tequila, solo que ellos no llegaban a tanto, solamente a querer, que ya era, por otra parte, bastante a finales de los años 70, cuando íbamos todos los adolescentes como motos recién salidos de la homilía.

Y el presente filme de Anne Le Ny tampoco es, aunque con los papeles invertidos, «Atracción fatal» (Adrian Lyne, 1987), aunque suene en la memoria mucho eso de que una noche de pasión, para algunos y algunas majaras, vale o significa de narices todas las noches de este mundo. Y, ya que hablamos del maravilloso Michael Douglas, menos la cinta dirigida en 1994 por Barry Levinson, aunque quizá en el fondo de la que nos ocupamos hoy sea un batiburrillo de todas ellas. Que, al final, conduce a poco. Veamos la historia: Julien (un más entonado Omar Sy menos buenazo que en producciones anteriores) y Marie (la siempre magnética Élodie Bouchez) forman una pareja aparentemente sólida junto a sus dos hijas.

La cosa se complica cuando aparece en escena de nuevo Anaëlle (interpretada por Vanessa Paradis, tan guapa y mellada como cuando tenía 20 años), la fantasmagórica exnovia de Julien, que vuelve de forma inesperada para montar un restaurante en la pequeña localidad donde residen huyendo de un divorcio traumático. Y, de pronto, Marie, cegada por los celos, inicia un romance de alto contenido sexual con Thomas, su nuevo jefe, y al que le falta algún tornillo aunque se trate de otro personaje cojo, en construcción. Y ya tenemos el lío armado, Thomas empieza a idear futuros absurdos con su recién estrenada amante mientras Julien, que antes no quería saber nada de ella, se acerca de nuevo a la mujer que lo abandonó hace dos décadas. Un filme, en resumen, menos salvaje que los anteriormente comentados y al que como que le falta un hervor. Pero mucho.

Lo mejor:

Es una alegría reencontrarnos con Vanessa Paradis, tan guapa y mellada como siempre

Lo peor:

Ni los personajes, ni sus reacciones ni la historia en sí están bien dibujados