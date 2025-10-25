Cuando el mundo se llamaba Cerralbo, de Ramón García Mateos, XXII Premio Real Academia Española

El Pleno de la RAE ha concedido el Premio Real Academia Española, en su vigesimosegunda edición, a la obra "Cuando el mundo se llamaba Cerralbo", de Ramón García Mateos. La comisión nombrada para resolver la concesión del galardón se ha reunido el 23 de octubre de 2025 y ha estado formada por el director de la RAE y presidente del jurado, Santiago Muñoz Machado; Víctor García de la Concha; Darío Villanueva; Carme Riera; Aurora Egido; Paloma Díaz-Mas, y Pedro R. García Barreno (secretario).

El jurado ha destacado esta obra «por su maestría al recrear un mundo rural ya desaparecido, a través de los testimonios orales y por la recuperación del lenguaje». El premio, que cuenta con una dotación económica de 25 000 euros y que se entrega junto con una medalla conmemorativa, galardona aquellas obras de creación literaria y de filología escritas originalmente en español y publicadas en primera edición en el año inmediatamente anterior al de la concesión del premio.

En "Cuando el mundo se llamaba Cerralbo", Ramón García Mateos recrea literariamente ese pueblo salmantino, que agiganta en el recuerdo —donde el tiempo se ensancha y se detiene— hasta elevarlo al territorio mítico de Macondo o Tomelloso o Castroforte do Baralla o Paniceiros o las tierras altas de Eliambroz o el condado de Yoknapatawpha. Cerralbo existe porque lo imagina un niño desde la memoria auroral de Ramón García Mateos, un poeta que escribe prosa.