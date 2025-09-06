¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la espada láser de Darth Vader?

El famoso sable láser de Darth Vader, utilizado para cercenar la mano de Luke Skywalker en "Star Wars: El Imperio Contraataca", se ha vendido por 3,65 millones de dólares (3,11 millones de euros) en una subasta celebrada en Los Ángeles. El "Santo Grial" se estimó en hasta 3 millones de dólares (2,6 millones de euros), y la puja inicial se fijó en 500.000 dólares (425.000 euros). Casi nada.

"Es simplemente una pieza increíble de la historia del cine ", declaró Brandon Alinger, director de operaciones de la casa de subastas Propstore, durante una presentación en Londres de los lotes más destacados de la venta a principios de agosto. El arma fue utilizada por Darth Vader durante las legendarias escenas de lucha de "El Imperio Contraataca" (1980) y "El Retorno del Jedi" (1983).

"Alguien (...) vino y nos dijo: 'Tengo esto en venta'. Nos quedamos asombrados ", dijo Stephen Lane, fundador de Propstore, comparando el significado de la pieza con las zapatillas rojas que lució Judy Garland en "El Mago de Oz". Los expertos autentificaron la pieza comparando sus abolladuras y arañazos con los que se ven en las películas. "Miren la gran abolladura en la parte trasera; probablemente sea de la hoja del sable de luz de Mark Hamill (el actor que interpreta a Luke Skywalker) ", aseguró Brandon Alinger.

David Prowse, el actor tras la máscara negra, y el especialista Bob Anderson usaron dos modelos. Uno, sin cuchilla, sujeto al cinturón del villano, y el otro, para escenas de lucha, equipado con una cuchilla de madera. Es la versión usada para el combate, pero sin la cuchilla de madera, la que se pone a la venta tras haber estado guardada durante 40 años por un particular estadounidense.

El objeto se usó específicamente en las famosas escenas de batalla entre Darth Vader y Luke Skywalker, incluyendo la icónica escena "Soy tu padre" , en la que Luke es amputado por su padre. A pesar de su valor, el objeto está hecho con parte del flash de una cámara antigua, al que se le han añadido piezas recuperadas, incluyendo una calculadora.