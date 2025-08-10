¿Cuánto sabes de la Segunda Guerra Mundial? Demuestra si eres capaz de resolver estas preguntas

La Segunda Guerra Mundial fue el peor conflicto al que Europa se enfrentó en su historia moderna, así como marcó el siglo XX. El ansia de poder y expansionismo de Adolf Hitler, al frente de Alemania, le llevó a romper pactos y líneas rojas con el que el resto de países tuvieron que lidiar. Tropas de Francia, Rusia y demás territorios europeos, además de la intervención de Estados Unidos, tuvieron que ser necesarias para disminuir el auge y provocar la caída de los nazis, que llegaron a estar presentes en la mitad del Viejo Continente y busca el dominio del mundo.

Este 2025, se han cumplido ochenta años del final del conflicto, con el Día de la Victoria que se celebra cada 9 de mayo (también conocido como Día de Europa. Y es que aunque hoy en día nos encontramos conflictos como la invasión rusa en Ucrania, lo cierto es que fueron años trágicos llenos de terror e incertidumbre que llevaron a un cambio geopolítico de Europa.

Demuestra cuánto sabes sobre la Segunda Guerra Mundial: ¿eres capaz de resolver las preguntas de este test?

Tanto es así que hoy en día se continúa conmemorando la derrota de la Alemania nazi y la unión de Europa en un punto de inflexión del continente, que previamente se había sumido a crisis económicas y un periodo de entreguerras incierto. Pero, ¿cuánto sabes acerca del peor conflicto mundial del siglo XX? Contesta a las preguntas de este test sobre la Segunda Guerra Mundial y demuestra tus conocimientos.

1. ¿Cuál de estos fue el grupo étnico más perseguido en la Segunda Guerra Mundial y motivación de Hitler?

a) Judíos

b) Musulmanes

c) Gitanos

2. Algunos combatientes españoles también lucharon en la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que España se mostró neutral. ¿Sabes cuántos republicanos españoles murieron en el Holocasuto?

a) Apenas 2.000

b) Unos 5.000

c) Más de 10.000

3. ¿Qué religión profesaba Hitler?

a) Era judío

b) Era cristiano

c) No está clara

4. ¿Qué era la Línea Maginot?

a) Una muralla construida en Alemania para detener el avance de los rusos

b) Una muralla construida en Francia para detener el avance de los alemanes

c) Un frente alemán en Francia

5. ¿Por qué entró Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial?

a) Por el ataque alemán a Pearl Harbour

b) Por el ataque japonés a Pearl Harbour

c) Porque tropas alemanas y japonesas atacaron Pearl Harbour

6. ¿Cuál de estos países no se unió a Alemania?

a) Croacia

b) Grecia

c) Rumanía

7. ¿Qué fue la División Azul que luchó junto a Alemania?

a) Tropas enviadas por países del este de Europa como Hungría y Rumanía

b) Tropas enviadas por España

c) Desertores de Francia que se unieron a Alemania

8. ¿Brasil también participó en el conflicto?

a) Sí, apoyó a las tropas del Eje

b) Sí, apoyó a las tropas de los aliados

c) No, la Segunda Guerra Mundial no repercutió a los países de América del Sur

9. ¿Cómo se conoció el pacto entre Hitler y Mussolini para luchar juntos en la Segunda Guerra Mundial?

a) Pacto de No Agresión

b) Pacto de Acero

c) Pacto de Hierro

10. ¿Cuál fue la duración del conflicto?

a) Desde 1936 a 1945

b) Desde 1939 hasta 1945

c) Desde 1939 hasta 1947

11. Varios países de África participaron en el conflicto, ¿cuál fue el más neutral y no participó hasta los últimos meses?

a) Etiopía

b) Sudáfrica

c) Liberia

12. Rusia (URSS), China y Estados Unidos participaron con el mismo fin en la Segunda Guerra Mundial

a) China no participó, se mantuvo neutral

b) No, China apoyó a Japón

c) Sí, China tuvo un papel importante para detener el expansionismo japonés

13. ¿Qué famoso conflicto tuvo lugar tras la Segunda Guerra Mundial?

a) La Guerra de Corea

b) La Guerra de los misiles

c) La Guerra Fría

14. La Conferencia de Postdam iba a reunir a Stalin con Roosevelt y Churchill, pero finalizó con dos diferentes (Truman y Attlee). ¿A qué se debe?

a) Churchill murió y Roosevelt perdió las elecciones

b) Los dos murieron

c) Churchill perdió las elecciones y Roosevelt murió

15. ¿Cómo se dividió Alemania tras acabar la guerra?

a) El Este para la URSS y el Oeste para Estados Unidos

b) En cuatro partes iguales con URSS, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos

c) El Este para URSS y el Oeste en tres partes iguales para estadounidenses, británicos y franceses

Comprueba cuánto sabes sobre la Segunda Guerra Mundial: estas son las respuestas a las preguntas del test

1. Los judíos. Según algunos estudios, alrededor de seis millones de judíos murieron en el Holocausto.

2. Se calcula que alrededor de unos 5.000 republicanos españoles murieron en el Holocausto.

3. A pesar de múltiples estudios, hay cierta división de opiniones y no está claro cuál era la religión que profesaba Hitler.

4. La Línea Maginot fue una muralla construida en Francia para detener el avance de las tropas alemanas.

5. Estados Unidos entró a mitad del conflicto, pues se mantenía neutral hasta que las tropas de Japón atacaron Pearl Harbour.

6. Grecia participó en contra de Alemania, formando parte de los aliados para detener el expansionismo alemán e italiano.

7. Aunque España no participó oficialmente en el conflicto, envió la División Azul en favor de la Alemania nazi.

8. En 1942, Brasil envió tropas para luchar contra las potencias del Eje.

9. En marzo de 1939, Hitler y Mussolini firmaron el Pacto de Acero (también conocido como Pacto de Amistad y Alianza), con el que se comprometieron a la cooperación mutua en sus ansias expansionistas.

10. Desde 1939, con la invasión a Polonia, hasta con la muerte de Mussolini y Hitler en 1945

11. Liberia trató de mantenerse neutral, aunque en 1944, unos meses antes de finalizar el conflicto, rompió su neutralidad para enviar tropas contra alemanes y japoneses.

12. China tuvo un papel importante para detener las tropas japonesas, algo que ayudó en el Pacífico tanto a EE UU como a los soviéticos.

13. Nada más terminar el conflicto, tuvo lugar la Guerra de Corea, pues esta península había sido invadida por Japón hasta 1945. Así, se dio lugar a los dos países que se conocen en el Norte y el Sur.

14. Después de la Segunda Guerra Mundial, Churchill perdió las elecciones, lo que le hizo ir al principio de la conferencia pero no la finalizó. Por otro lado, Roosevelt murió antes de que tuviera lugar la conferencia.

15. Tras la Conferencia de Postdam, el Este alemán quedó para los soviéticos, mientras que el oeste se dividió en tres para Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos.