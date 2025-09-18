Desvelan los deseos de Robert Redford para su funeral: "Sin cámaras y sin circo"

Hollywood soñaba con una despedida a la altura de una de sus grandes leyendas, pero Robert Redford tenía otros planes. El actor y director, ganador del Óscar, falleció a los 89 años en Utah dejando instrucciones claras: quería un adiós discreto, limitado a su familia más cercana.

"Nada de alfombras rojas. Nada de cámaras. Nada de circo hollywoodiense", confirmó su portavoz al anunciar la noticia. La familia ha pedido expresamente respeto a su intimidad. Un amigo de toda la vida lo resumió con sencillez: "Era exactamente quién era Bob. Odiaba el ruido de la fama. Sundance era su refugio, y allí quiso que terminara su historia".

Nacido en 1936 como Charles Robert Redford Jr., se convirtió en una de las grandes estrellas de Hollywood gracias a títulos como Dos hombres y un destino (Butch Cassidy and the Sundance Kid) o Tal como éramos (The Way We Were). Además de su carrera como actor y director, impulsó el festival de Sundance, que acabaría consolidándose como referencia mundial del cine independiente.

Su esposa, Sibylle, sus hijas Shauna y Amy y sus siete nietos se reunirán en las montañas de Utah para un servicio privado. "No habrá un desfile de estrellas", insistió una fuente cercana. "Eso era su pesadilla. Quería paz, no pompa".