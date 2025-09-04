Muere el diseñador Giorgio Armani a los 91 años años, en directo: última hora y reacciones

Día triste para la industria de la moda. Giorgio Armani, uno de los diseñadores de alta costura más destacados e influyentes del siglo XX, ha perdido la vida a los 91 años. Ha sido la propia firma quien ha anunciado el deceso de su fundador en un sentido comunicado que se reproduce a continuación

"ll Signor Armani, como siempre lo llamaron con respeto y admiración, empleados y colaboradores, falleció en paz, rodeado de sus seres queridos. Incansable hasta el final, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, las colecciones y los muchos proyectos en curso y futuros.

A lo largo de los años, Giorgio Armani forjó una visión que se expandió desde la moda hacia todos los aspectos de la vida, anticipando los tiempos con una extraordinaria claridad y pragmatismo. Lo impulsaba una curiosidad incansable y una profunda atención al presente y a las personas. En este recorrido, estableció un diálogo abierto con el público, convirtiéndose en una figura querida y respetada por su capacidad de conectar con todos.

Siempre atento a las necesidades de la comunidad, fue activo en muchos frentes, especialmente en apoyo a su amada Milán. Giorgio Armani es una empresa con cincuenta años de historia, construida con emoción y paciencia. Giorgio Armani hizo de la independencia – de pensamiento y de acción – su sello distintivo. La empresa es, ahora y siempre, un reflejo de este espíritu. Su familia y sus empleados conducirán el Grupo con respeto y en continuidad de estos valores.

El mundo de la moda llora el adiós de Giorgio Armani. Gtres

En esta empresa, siempre nos hemos sentido parte de una familia. Hoy, con profunda emoción, sentimos el vacío que deja quien fundó y cuidó de esta familia con visión, pasión y dedicación. Pero es precisamente en su espíritu que nosotros, los empleados y los familiares que siempre hemos trabajado junto al señor Armani, nos comprometemos a proteger lo que él construyó y a llevar su empresa adelante en su memoria, con respeto, responsabilidad y amor".