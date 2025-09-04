Sección patrocinada por
Moda
Muere el diseñador Giorgio Armani a los 91 años años, en directo: última hora y reacciones
La noticia se produce un día después del anuncio de que celebrara su 50º aniversario en el Festival de Venecia con el lanzamiento de ARMANI
Día triste para la industria de la moda. Giorgio Armani, uno de los diseñadores de alta costura más destacados e influyentes del siglo XX, ha perdido la vida a los 91 años. Ha sido la propia firma quien ha anunciado el deceso de su fundador en un sentido comunicado que se reproduce a continuación
"ll Signor Armani, como siempre lo llamaron con respeto y admiración, empleados y colaboradores, falleció en paz, rodeado de sus seres queridos. Incansable hasta el final, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, las colecciones y los muchos proyectos en curso y futuros.
A lo largo de los años, Giorgio Armani forjó una visión que se expandió desde la moda hacia todos los aspectos de la vida, anticipando los tiempos con una extraordinaria claridad y pragmatismo. Lo impulsaba una curiosidad incansable y una profunda atención al presente y a las personas. En este recorrido, estableció un diálogo abierto con el público, convirtiéndose en una figura querida y respetada por su capacidad de conectar con todos.
Siempre atento a las necesidades de la comunidad, fue activo en muchos frentes, especialmente en apoyo a su amada Milán. Giorgio Armani es una empresa con cincuenta años de historia, construida con emoción y paciencia. Giorgio Armani hizo de la independencia – de pensamiento y de acción – su sello distintivo. La empresa es, ahora y siempre, un reflejo de este espíritu. Su familia y sus empleados conducirán el Grupo con respeto y en continuidad de estos valores.
En esta empresa, siempre nos hemos sentido parte de una familia. Hoy, con profunda emoción, sentimos el vacío que deja quien fundó y cuidó de esta familia con visión, pasión y dedicación. Pero es precisamente en su espíritu que nosotros, los empleados y los familiares que siempre hemos trabajado junto al señor Armani, nos comprometemos a proteger lo que él construyó y a llevar su empresa adelante en su memoria, con respeto, responsabilidad y amor".
Giorgia Meloni reacciona a la muerte de Armani
La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, manifestó en sus redes sociales su pesar por el fallecimiento del diseñador Giorgio Armani, ocurrido este jueves por la tarde, y lo describió como “un símbolo de lo mejor de Italia”.
El “rey de la moda italiana” murió en paz
El “rey de la moda italiana” falleció en paz, rodeado de su familia, tras complicaciones por una infección pulmonar. Trabajó hasta hace unas semanas, fiel a su pasión por la moda. El Grupo Armani confirmó la noticia en un comunicado oficial.
Giorgio Armani: el legado eterno del maestro que redefinió la moda italiana
Cuando fundó su firma en 1975, Armani tenía un objetivo claro: simplificar la moda sin restarle personalidad. Frente a las siluetas rígidas y los diseños recargados que dominaban los años setenta, él apostó por la sastrería desestructurada: chaquetas ligeras, cortes suaves y tejidos que caían con naturalidad sobre el cuerpo. Ese sello minimalista y atemporal no solo transformó la estética de la alta costura, sino que marcó el inicio de un nuevo lenguaje en la moda.
