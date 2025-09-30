Divertida telenovela

La inventiva de Alfonso Romero –quien, curiosamente, no ha sido hasta ahora reclamado ni por el Real ni por la Zarzuela–, ha fructificado en un espectáculo ingenioso, bien lubricado, animado, contrastado y divertido. Ni corto ni perezoso el regista ha decidido unir dos obras distintas salidas de la inspiración de Barbieri: la zarzuela cómica de Francisco Camprodón «El vizconde», estrenada el 1 de diciembre de 1855, y el entremés lírico-cómico de Antonio Hurtado «Gato por liebre» (21 de junio de 1856); ambos en el Teatro del Circo de Madrid.

Las escenas de una y otro se alternan, lo que en principio puede causar perplejidad y alguna que otra confusión, aunque poco a poco las cosas se van viendo más claras. Brevedad, crítica social, lenguaje popular y vivaz, travestismo son elementos de ambas obritas. Romero ha decidido, en efecto, de manera muy ingeniosa, concebir sus desarrollos conectados con la emisión de capítulos de una telenovela de moda: justamente «El vizconde», una serie ambientada en el siglo XVIII poblada de personajes descendientes del Cid Campeador. Porque, se nos dice, «el género chico del Madrid del siglo XIX y la telenovela de los siglos XX y XXI tienen puntos en común».

Ideas que se resumen en esta máxima. «El género chico fue al teatro madrileño lo que la telenovela es a las pantallas del televisor: un espectáculo profundamente humano que emociona, reúne y, con sencillez y cercanía, narra la vida misma». La vida: un concepto que preside las agitadas y cambiantes secuencias del espectáculo, vivo y urgente, y que contribuye a que nos lo pasemos estupendamente una vez que nos situamos y nos orientamos entre las alternancias de los distintos números, los disfraces, las idas y venidas. Todo ello presidido, por supuesto, de la saneada música de Barbieri, chisposa, melódica, variada de ritmos, de aires danzables.

La urgente acción no nos da tregua y contribuye a que nos lo pasemos muy bien entre idas y venidas, disfraces y alternancias. Todo funciona engrasado, sin aparentes vacilaciones; presidido en lo musical por el excelente trabajo de Miquel Ortega en su triple misión: arreglista de la partitura, que se escucha aquí en una versión para quinteto de cuerda; pianista y director. Todo sonó bien y ajustado, con los cambiantes ritmos bien subrayados, lo que merece que citemos los nombres de los instrumentistas: Pablo Quintanilla y Elena Rey, violines; Adrián Vázquez, viola, Blanca Gorgojo, Chelo, y Antonio Romero, contrabajo.

Estupenda base para el trabajo de los cuatro solistas vocales, que actuaron con gracia, medios y seguridad. La soprano Irene Palazón (Cecilia, la criada y El vizconde) es una lírico-ligera, algo más lo primero que lo segundo, bien coloreada, de emisión fácil y segura, sin aparentes problemas en la zona alta y aplomo en la media. Frasea con gracia e intención. Ha de mejorar la dicción, que es poco clara. Blanca Valido (Serafín y Doña Elena) y es una mezzo muy lírica bien contorneada, de timbre sedoso y atractivo.

El tenor ligero, algo falto de sustancia vocal, Juan Antonio Sanabria (La condesa y don Rodrigo), se desempeñó con su habitual facilidad emisora y su gracejo, siempre muy intencionado. Muy bien, en un magnífico estado vocal, el barítono lírico César San Martín (La baronesa y don Alfonso), que proyectó sin problemas, con muy buena direccionalidad, su voz pastosa y rotunda y se exhibió en pasajes afalsetados bien resueltos. Todo ello contribuyó al éxito y a que los aplausos echaran humo.