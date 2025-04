Por quién doblan las campanas con alma

En los primeros ritos cristianos no existía llamada pública a la oración, ya que toda religión que no fuesen los cultos cívicos estaba prohibida, pero después del Edicto de Milán del año 313 –en época del emperador Constantino – el cristianismo fue una de las religiones permitidas del Imperio pudiendo así ser la llamada a la oración un acto público. Se atribuye a Paulino de Nola (m.431) el uso de la campana en Campania, donde se había instalado y donde existían importantes fundiciones de bronce, pero no tenemos evidencias arqueológicas en la región ni se menciona expresamente en sus textos.