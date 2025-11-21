Acceso

El Estado asegura en 38 millones dos esculturas de Giacometti y Bernini para su exposición en el Museo Thyssen

La garantía estará vigente hasta el 1 de enero de 2026, hasta el 31 de diciembre del mismo año

MADRID.-La Comunidad patrocina exposiciones del Museo Thyssen que analizan la obra de Picasso y Klee y la de Warhol y Pollock
  Sofía Campos
    Sofía Campos
El Ministerio de Cultura ha asegurado en 38 millones de euros dos esculturas de Giovanni Lorenzo Bernini y Alberto Giacometti para su exposición permanente en el Museo Nacional Thyssen Bornemisza, según se ha pubilcado en el Boletín Oficial del Estado.

Las obras aseguradas son "The Glade" de Giacometti, en 17 millones de euros, y "San Sebastián" de Bernini, a la que se ha otorgado garantía de Estado por 21,3 millones de euros.

En ambos casos, la garantía de Estado estará vigente desde el 1 de enero de 2026 y surtirá efectos hasta el 31 de diciembre de 2026, o hasta la devolución de la obra en el lugar designado por el cedente.

