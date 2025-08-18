Este es el precio que han pagado por un traje que Whitney Houston usó en un concierto

Hay prendas de ropa que son icónicas, como el traje negro hecho a la medida adornado con cuentas y cristales que Whitney Houston vistió en un concierto en el Madison Square Garden de Nueva York en 1991. Se trataba de un atuendo diseñado por Marc Bouwer durante su gira mundial 'I'm Your Baby Tonight' y era una de las varias colaboraciones que la artista llevó a cabo con el diseñador. Conocedores de su gran valor, la Whitney E. Houston Legacy Foundation decidió sacarlo a subasta junto con otros objetos.

Bajo el título 'The Whitney E. Houston Foundation Auction', el lote incluía vestuario icónico que la intérprete había utilizado en escena, así como accesorios personales y premios de ventas multiplatino de algunos de sus mayores éxitos. Uno de estos premios, que conmemora la venta de más de 19 millones de copias del álbum de la banda sonora de "El guardaespaldas" (1992), película que incluía el emblemático tema 'I Will Always Love You', uno de los más representativos de su carrera, fue vendido por 16.000 dólares.

El 100 % de las ganancias de los artículos de esta subasta se destinarían a la fundación de la fallecida cantante, que se dedica a apoyar programas sociales y educativos que ayudan a jóvenes y comunidades vulnerables a superar dificultades.

El traje en cuestión se subastó por 22.400 dólares, idéntico precio que alcanzó un jersey de Estados Unidos para la Copa Mundial de 1994 usado por Houston el 15 de julio de 1994 durante la ceremonia previa al partido de la Copa Mundial en el Rose Bowl de Pasadena, California. Mientras, un conjunto de dos piezas color verde, también diseñado por Bouwer, que la cantante usó en 1991 durante el concierto de HBO 'Welcome Home Heroes with Whitney Houston', alcanzó los 16.000 dólares.