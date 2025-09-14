"Esto no puede durar": la sorprendente respuesta del escritor Ken Follet a una pregunta sobre Donald Trump

El escritor británico Ken Follett, autor de grandes éxitos como Los pilares de la tierra, ha hablado recientemente en una entrevista para XL Semanal sobre su nuevo libro El círculo de los días, pero también ha aprovechado para expresar sus preocupaciones por el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

Follett aseguró tener “esperanzas y miedos a partes iguales” acerca del rumbo que está tomando Estados Unidos, describiendo la situación actual con una mezcla de intranquilidad y sorpresa.

En su reflexión, Follett dijo: “Estoy perplejo. Me froto los ojos cada día”. Señaló que, aunque a corto plazo los inversores celebran las rebajas fiscales y el impulso en la Bolsa, a medio plazo esas políticas podrían terminar perjudicando a la economía estadounidense. Añadió que muchos economistas creen que laactual euforia financiera no será sostenible.

Más allá del aspecto económico, Follett expresó cierta desesperanza al ver que batallas que creía superadas vuelven a estar encima de la mesa: la libertad de prensa, la independencia de lostribunales, la democracia y otros principios que, dice, pensaba que ya estaban protegidos. Lo calificó de “desalentador” y reflexionó sobre lo duro que puede ser tener que reivindicar derechos que pensaba firmemente consolidados.

Aunque el futuro es incierto, Follett subraya la responsabilidad de las nuevas generaciones, diciendo que espera que hijos y nietos tengan la fortaleza para asumir las causas “justas” que él suponía ganadas.