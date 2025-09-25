Se estrena el primer tráiler de Avatar: Fire and Ash, la nueva entrega de la saga

20th Century Studios ha presentado el primer tráiler de Avatar: Fuego y Cenizas, la tercera entrega de la saga de James Cameron, que llegará a los cines de todo el mundo, incluida España, el 19 de diciembre de 2025. El adelanto sitúa a Jake Sully y su familia en el centro de un nuevo conflicto en Pandora, enfrentados a los Ash People, una tribu Na’vi que utiliza el fuego como arma y amenaza con arrasar todo lo que han construido.

El reparto vuelve a contar con rostros conocidos como Sam Worthington, Zoe Saldaña y Sigourney Weaver, a los que se suman intérpretes como Oona Chaplin, Michelle Yeoh y David Thewlis, que ampliarán la historia introduciendo nuevos clanes y culturas de Pandora.

El tráiler anticipa un cambio de tono respecto a las entregas anteriores. Las imágenes muestran un escenario más oscuro, donde el fuego, los enfrentamientos tribales y la vuelta de enemigos conocidos se perfilan como ejes centrales de la trama.

La saga Avatar se ha consolidado como un fenómeno global. La primera película recaudó más de 2.900 millones de dólares, y su secuelasuperó los 2.300 millones, situando a Cameron como uno de los directores más taquilleros de la historia. Con cada entrega, el cineasta ha apostado por innovaciones técnicas y efectos visuales que han marcado un antes y un después en la industria.

Con una cuarta y quinta película ya planificadas para 2029 y 2031, James Cameron reafirma su objetivo de convertir Avatar en una saga de largo recorrido. La nueva entrega promete combinar espectáculo visual, acción y drama en lo que podría ser el capítulo más intenso de la franquicia.