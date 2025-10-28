Fiestas temáticas y conciertos en vivo, propuestas de esta semana de Halloween en Escenario Santander

Fiestas temáticas, conciertos en vivo y noches de música y diversión son las propuestas para esta semana en Escenario Santander, que estará protagonizada por Halloween y la actuación de los californianos The Rubinoos. Así, el viernes 31 de octubre, desde las 17:00 horas, se celebrará la fiesta Loco Bongo edición Halloween, inspirada en los programas de los años 90 y presentado por la transformista Xenon Spain.

Mientras el sábado 1 de noviembre, a las 20:30 horas, tendrá lugar el concierto de la banda madrileña Sexy Zebras, que dará paso el domingo 2, a las 20:00 horas, a una nueva edición de las 'Rock Nights', que contarán con The Rubinoos (referentes del power-pop desde los años 70) y la artista invitada Vibeke Saugestad. La música continuará esa noche de la mano de los DJs de Escenario Santander que pincharán hits de esa década, ha informado.