La FundéuRAE aprueba "esnórquel" como adaptación de "snorkel"

La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, explica que la forma “esnórquel” es una adaptación adecuada del extranjerismo “snorkel” para aludir al tubo (o a las gafas y al tubo) con el que se puede respirar para observar el fondo del agua con la cara sumergida o a la propia actividad.

En los medios aparecen noticias con el anglicismo crudo: “Las 10 mejores playas de Mallorca para hacer snorkel”, “La cala secreta está escondida en Granada y es ideal para hacer snorkel” o “Los amantes del paisaje marino podían hacerse con un snorkel y bucear”.

Tanto el “Diccionario de la lengua española” como la segunda edición del “Diccionario panhispánico de dudas” recogen, a partir del inglés “snorkel”, la voz “esnórquel”, adaptada con una “e-” inicial, el dígrafo “qu-” y tilde en la “o” por ser palabra llana acabada en “-⁠l”. Se emplea para hablar del equipamiento que permite contemplar el agua con la cara sumergida, sentido con el que también se podría utilizar “tubo de buceo” (en caso de que no se aluda al conjunto de tubo y gafas), o de la práctica de esto mismo.

En referencia a la acción de nadar haciendo esnórquel, se documenta asimismo el verbo “esnorquelear”, cuyo sustantivo derivado es “esnorqueleo”, como señala la segunda edición del “Diccionario panhispánico de dudas”. También es posible adaptar este término como “esnórkel”, si bien esta opción es mucho menos frecuente. En cualquier caso, si se mantiene la grafía original “snorkel”, lo adecuado es destacarla con cursiva o comillas.

Por todo ello, en los ejemplos se podría haber escrito “Las 10 mejores playas de Mallorca para hacer esnórquel”, “La cala secreta está escondida en Granada y es ideal para hacer esnórquel” y “Los amantes del paisaje marino podían hacerse con un esnórquel y bucear”. La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.