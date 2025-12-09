García Montero reitera su rechazo a Muñoz Machado: "No permitimos las ofensas a las que nos tiene acostumbrados el director de la RAE"

Antes de la celebración de la reunión del Patronato del Instituto Cervantes, programada este martes 9 de diciembre en el Palacio de Aranjuez, el director de dicha institución, Luis García Montero, se ha citado con la prensa para analizar el balance de este último año. Ha hablado de diversas cifras, así como ha compartido observaciones sobre la situación a nivel institucional del español en el mundo y en nuestro país. Ante esto, ha vuelto a hacer alusión a los comentarios que iniciaron una polémica entre García Montero y Santiago Muñoz Machado, director de la RAE, y que aún mantiene: "Reitero que la RAE debería tener un filólogo de calidad como director, no un abogado de negocios".

Esto lo ha expresado a raíz de una duda sobre cuál será la próxima ciudad que acoja el Congreso Interanacional de la Lengua Española (CILE). Esta es una decisión que le corresponde al Cervantes proponer a las Academias de la Lengua Española. "Concretamente, lo que yo puedo decir es que el Instituto tiene dos situaciones", apuntaba García Montero, "la primera que se entera porque se lo comentan otras academias, que el director de la RAE por su cuenta ha decidido que sea en Panamá. Entonces, a partir de ahí debemos, por un lado, no ofender a Panamá, porque nos interesan las relaciones internacionales y, por otro, no permitir las ofensas a una institución de Estado como el Cervantes, a las que nos tiene acostumbrados el director de la RAE. Y en esas estamos. Cuando no se ofenda a Panamá y cuando no nos sintamos ofendidos, pondremos en marcha la candidatura del próximo CILE".

Esta noticia está en ampliación.