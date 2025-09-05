Giorgio Armani: un emporio de 13.000 millones de euros y un legado de compromiso

Al 'rey' de la moda italiana nunca le interesó la aguja y el dedal: Giorgio Armani quería ser en realidad médico. Esa es la razón por la que comenzó su carrera con casi 40 años. Se lo confesó a Renata Molho, veterana periodista de moda y autora de la única biografía del diseñador, 'Essere Armani', ('Ser Armani') publicada por Baldini & Castoldi en 2006. “Es verdad que desde pequeño confeccionaba vestidos para su madre y su hermana Rossana, pero su llegada a la moda fue por casualidad”, recuerda en conversación con La Razón la periodista, que llegó a conocerle bien gracias a su trabajo como redactora jefa al frente de la revista del Grupo Condé Nast, 'L'Uomo Vogue'. “Quería ser independiente de su familia y una amiga le llamó para trabajar como 'buyer' en La Rinascente -un gran centro comercial de Milán-. Ahí empezó su relación con la moda, pero no fue su primera aspiración”, cuenta al teléfono Molho, aún sorprendida por la repentina desaparición del diseñador.

Giorgio Armani murió este jueves en Milán a los 91 años, acompañado por su familia y Leo Dell'Orco, su pareja durante los últimos veinte años. “Con infinito pesar, el grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable motor”, confirmó la casa de moda en un comunicado.

A pesar de su avanzada edad, el diseñador, convertido ya en una leyenda de la moda, no dejó nunca de trabajar. En los últimos meses, una infección pulmonar le obligó a permanecer hospitalizado y perderse el desfile masculino de su colección en la Milán Fashion Week de junio, algo muy poco frecuente en su larga carrera. Unos problemas de salud que parecían superados ya que recientemente aprobó personalmente todos los 'looks' de la colección que se presentará en la próxima semana de la moda de Milán, que se celebra entre el 23 y el 29 de septiembre.

Italy Obit Armani ASSOCIATED PRESS Agencia AP

“Con su elegancia, sobriedad y creatividad, dio prestigio a la moda italiana e inspiró al mundo entero. Un icono, un trabajador incansable, un símbolo de lo mejor de Italia”, aseguró la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, lamentando su desaparición.

Su última adquisición

Giorgio Armani nació en Piacenza el 11 de julio de 1934, pero con 13 años se trasladó con sus padres y sus hermanos a Milán, una ciudad que todavía se estaba recuperando de las heridas de la Segunda Guerra Mundial. Es en la capital lombarda donde empieza a colaborar con el diseñador Nino Cerruti. Hasta que en 1975, empujado por su socio y mano derecha, Sergio Galeotti, decide crear su propia marca.

Hace sólo unos días, el diseñador anunció la adquisición de "La Capannina", un local mítico de la costa de la Toscana, frecuentado por intelectuales y artistas, donde en la década de 1960 había conocido precisamente a Galeotti, su compañero de vida hasta que el sida se lo llevó en 1985. “Con Sergio murió una parte de mí”, confesó en una entrevista en Il Corriere della Sera. Para entonces, Armani ya se había hecho un nombre en la industria gracias a sus chaquetas desestructuradas y diseños caracterizados por una elegancia atemporal.

Italy Obit Armani ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Fue unos años antes cuando en un pequeño taller de Milán, un desconocido Giorgio Armani comenzó a cambiar las reglas del juego de la moda. Sus trajes de chaqueta rectos y sobrios para mujeres rompieron los estereotipos de género; y los colores neutros como el gris y el azul noche se convirtieron en 'marca de la casa', en contraposición a las propuestas de un Gianni Versace que era todo color y extravagancia.

Pero la muerte de su socio y amante supuso un antes y un después. Un vacío que trató de colmar volcándose en el trabajo. “Di mi vida por el trabajo”, reconoció en una entrevista. Y cuando todo lo que había creado se convirtió en un imperio, Armani resistió a la tentación de las ofertas para deshacerse de su criatura, al contrario que otros compañeros de profesión, como Valentino. La primera llegó en 1990 y la última el año pasado. Pero ni siquiera superado el umbral de los 90 años se dejó convencer.

Un imperio de 13.000 millones de euros

El diseñador muere dejando un patrimonio de 13.000 millones de euros, que incluye la marca de moda, hoteles y restaurantes cuyo control pasará ahora a su Fundación. Según el diario La Repubblica, sus herederos están ya sentados en el Consejo de administración, dirigida por Pantaleo Dell'Orco, su última pareja y mano derecha, su sobrino Andrea Camerana, hijo de su hermana Rossana, y el director ejecutivo de Rothschild Italia, Irving Bellotti. Armani tiene otras dos sobrinas, Silvana y Roberta, hijas de su hermano Sergio, fallecido hace años, que también ocupan varios puestos en el organigrama de la compañía.

“El legado que espero dejar es de compromiso, respeto y preocupación por las personas y por la realidad. Ahí es donde todo comienza”, fueron sus últimas palabras, publicadas por su equipo en las redes sociales este jueves. El velatorio será instalado este fin de semana en los cuarteles generales de la compañía en Milán, que decretó un día de luto oficial por la desaparición del diseñador.