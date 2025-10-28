Los grandes de la ópera, miembros de honor del club de vino más exclusivo de España

La Tenada de Valduero es un club de barricas, destinado a personalidades destacadas de nuestro país. Este selecto club, perteneciente a Bodegas Valduero, acoge a poco más de 400 socios que comparten una pasión común: el amor por el vino, la excelencia y la tradición.

Fundado en el corazón de la Ribera del Duero, La Tenada de Valduero es más que un club: es una experiencia enológica y cultural única, donde el vino se convierte en arte y su disfrute en un espacio de encuentro.

Pionero entre los grandes

Plácido Domingo fue el primer gran nombre de la ópera en incorporarse a este exclusivo club en 2014. Desde entonces, otros artistas, referentes líricos de talla internacional, le han seguido, como Xavier Anduaga en 2021, cuando fue nombrado mejor cantante de joven en los International Opera Awards; Sonya Yoncheva y Javier Camarena en el año 2024, reconocidos también en los International Opera Awards como mejor tenor 2021 y mejor voz femenina 2023.

Plácido Domingo, firmando su barrica VALDUERO

Julieth Lozano, Best Opera Singer in the World at the 2023 BBC Awards, ha sido la ultima incorporación, consolidando un vínculo excepcional entre el arte de la ópera y el arte del vino.

Alma y excelencia

Las instalaciones de Valduero son tan singulares como sus vinos. Las cuevas subterráneas que albergan La Tenada son el escenario perfecto para un club que respira historia, calidad y exclusividad. Un paseo entre viñedos cultivados con viticultura íntegramente natural, la elaboración artesanal y la obtención de 300 botellas personalizadas de coupages únicos, son solo algunas de las privilegiadas ventajas que disfrutan sus socios.

Sonya Yoncheva es miembro de La Tenada VLDUERO

Vinos joya en todo el mundo

Acceder a La Tenada significa también abrir la puerta a los llamados «vinos joya» de Valduero, producciones limitadas que han recibido elogios en los certámenes más exigentes del mundo:

Valduero 12 años 2009, el segundo mejor vino del mundo (Bisbadem, Alemania, 2022).

Valduero I Cepa Premium 2015, con 99 puntos por dos prestigiosos Masters of Wine europeos.

Valduero Blanco Reserva, seleccionado entre los 30 mejores del mundo por Decanter (UK, 2024).

Valduero Gran Reserva 2 Racimos 2015, con 98 puntos por Wine Enthusiast (USA, 2024).

Todos ellos son elaborados íntegramente a mano, siguiendo un proceso artesanal que garantiza su excelencia.

Javier Camrena, firmando su barrica VALDUERO

Ser socio de La Tenada de Valduero es recibir la llave de una de las mejores bodegas de España, un espacio donde compartir con familia, amigos o clientes una vivencia enológica y gastronómica inolvidable y diferencial. La cocina local se fusiona con propuestas de chefs galardonados con estrellas Michelin, completando una oferta sensorial a la altura de los grandes del vino y la ópera.