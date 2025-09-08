Las grandes voces de Broadway se unen en un "show" para celebrar los 400 años de Nueva York

Algunas de las grandes voces que hoy suenan en los teatros de Broadway se unieron este domingo para celebrar los 400 años de la ciudad de Nueva York, "el escenario definitivo para la creatividad", tal y como la definió el aclamado actor y compositor Lin-Manuel Miranda.

La bruja mala del Oeste, Elphaba; Sophie y Donna, protagonistas de 'Mamma Mia', y los jóvenes misioneros de 'The Book of Mormon', fueron algunos de los personajes que se subieron hoy a un escenario en Times Square ante la atenta mirada de cientos de personas.

"Nueva York es el escenario definitivo para la creatividad, porque es lo que necesitas para sobrevivir y prosperar en la ciudad (...) Muchas cosas han pasado aquí: el teatro musical estadounidense, el renacimiento del hip-hop...", apuntó sobre el escenario el neoyorquino Lin-Manuel Miranda, creador de los musicales 'In the Heights' y 'Hamilton' y una de las voces mas queridas de Broadway.

Entre los vítores y aplausos del público, que se protegía de la intensa lluvia que caía sobre Nueva York con chubasqueros y paraguas, Lin-Manuel Miranda reconoció pensar a menudo en "toda esa gente que emprendió nuevas ideas en la ciudad y acabó creando cosas que dieron forma al mundo".

La actriz Jessica Vosk -conocida por su papel de Elphaba en 'Wicked' entre 2018 y 2019 y que ahora forma parte de 'Hell's Kitchen', el musical de Alicia Keys- y el director de cine Chris Seaver fueron los anfitriones del evento, organizado por la agencia de turismo NYC Tourism + Conventions.

Los protagonistas de 'The Book of Mormon', una sátira sobre dos jóvenes misioneros mormones que son enviados a una aldea de Uganda para educar a la población en la fe mormona, fueron los encargados de abrir el espectáculo y animar a los espectadores, mojados por la lluvia, con la canción 'Hello!'.

Tras ellos, Adam Jacobs y Sonya Balsara, Aladdin y Jasmine en uno de los musicales más turísticos de la ciudad, aportaron el toque romántico a la jornada a pesar de no llevar consigo su icónica alfombra voladora, y cantaron juntos 'A Whole New World' ('Un Mundo Ideal', en español).

El público enloqueció cuando salió a escena el elenco principal de 'Mamma Mia', que este año ha vuelto a los teatros de Broadway después de diez años y que puso voz al tema 'Chiquitita' de ABBA.

Aunque la mañana contó con las actuaciones de otros aclamados musicales como 'Six', 'Death becomes her' o 'Chicago', el público aguardaba con ansias la actuación de 'Wicked', que trajo a escena a Keri René Fuller, suplente de Elphaba, para interpretar 'Defying Gravity', uno de los temas más conocidos de la obra.

Pese a los fallos de sonido que encontró Fuller sobre el escenario, los espectadores reaccionaron con euforia a su interpretación y guardaron silencio en el momento clave de la canción: la nota alta de Elphaba que tan viral se hizo tras el lanzamiento de la película y con la que Fuller terminó de conquistar al público.

El broche final a la mañana lo puso la propia Jessica Vosk, con una versión del 'New York, New York' de Frank Sinatra que cantó acompañada de la orquesta en directo que también formó parte del resto de actuaciones.

"Broadway no es solo una calle o un teatro famoso. Cuando ves un 'show' de Broadway, sabes que nunca vas a ver la misma cosa dos veces", había dicho Vosk al inicio de la jornada, en una frase que arrancó aplausos a los fanáticos de los musicales que, pese a la lluvia y la aglomeración de viandantes que cruzan cada día Times Square, se agolpó hoy en Times Square para celebrar a Nueva York y sus musicales.