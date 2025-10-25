Grecia acusa al Museo Británico de "indiferencia provocadora" por celebrar una gala entre los mármoles del Partenón

El gobierno griego ha condenado públicamente al Museo Británico por organizar su gala benéfica inaugural, conocida como “Pink Ball”, en la sala donde se exhiben los Mármoles del Partenón. Según The Guardian, el evento tuvo lugar el pasado sábado en la Duveen Gallery, reuniendo a más de 800 invitados entre políticos, celebridades y mecenas, que cenaron y socializaron rodeados de las esculturas antiguas. La ministra de Cultura de Grecia, Lina Mendoni, calificó la decisión como “una muestra de indiferencia provocadora” hacia el valor histórico y simbólico de los monumentos.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Cultura griego denunció que el Museo Británico “utiliza los Mármoles como elementos decorativos para cenas y recepciones”, ignorando su carácter patrimonial y el reclamo histórico de restitución. Mendoni afirmó que “acciones como esta ofenden los bienes culturales y ponen en peligro la integridad de las obras expuestas”. La crítica se suma a antecedentes similares, como la pasarela de moda organizada en 2024 en el mismo espacio, también protestada por Grecia.

La “Pink Ball” fue concebido como una versión londinense del Met Gala, con temática inspirada en la luz y los colores de la India. La gala coincidió con el cierre de la exposición “Antigua India: Tradiciones Vivas” y contó con la presencia de figuras como Naomi Campbell, Mick Jagger, Janet Jackson y Sacha Baron Cohen. El evento recaudó más de 2,5 millones de libras para proyectos internacionales del museo. Sin embargo, la elección de la sala de los Mármoles como escenario principal ha sido interpretada por Atenas como una provocación diplomática en medio de las negociaciones estancadas sobre su devolución.

Ante las críticas, el Museo Británico defendió la celebración del evento, asegurando que se respetaron todas las medidas de conservación y que los Mármoles permanecen “seguros, accesibles y en condiciones óptimas”. La institución argumentó que el uso de sus espacios para eventos culturales y de recaudación es compatible con su misión pública. No obstante, la controversia ha reavivado el debate sobre la legitimidad de mantener los Mármoles en Londres, especialmente tras los intentos fallidos de diálogo entre el museo y el gobierno griego en 2024.

Además de la reacción griega, el evento fue interrumpido por una activista climática que se infiltró como camarera. La manifestante denunció el patrocinio del museo por parte de BP, acusándola de “colaborar con el colapso climático y el genocidio en Gaza”. La protesta ocurrió mientras el presidente del consejo del museo, George Osborne, pronunciaba su discurso. La activista también criticó la presencia de Isha Ambani, copresidenta del evento e hija del magnate petrolero Mukesh Ambani.

La gala del “Pink Ball” se suma a una larga serie de tensiones entre Grecia y el Reino Unido por la restitución de los Mármoles del Partenón, extraídos por Lord Elgin en el siglo XIX y conservados desde entonces en Londres. En los últimos años, Atenas ha intensificado su campaña diplomática para lograr su devolución, mientras que el museo ha defendido su derecho a conservarlos como parte de una colección universal. El uso de los Mármoles como telón de fondo para eventos sociales ha sido reiteradamente criticado por Grecia, que considera estas acciones una banalización de su patrimonio cultural.