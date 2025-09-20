Un grupo de amigos en Polonia hallan gracias a detectores de metales un tesoro medieval y un collar de oro de 1.800 años

Un grupo de amigos de una asociación dedicada al uso de detectores de metales en Polonia, tropezó accidentalmente con un conjunto de tesoros que ha sorprendido a arqueólogos e historiadores. La agrupación ha recuperado piezas de gran valor histórico durante sus expediciones.

El primer descubrimiento se produjo el pasado mes de junio, cuando encontraron una vasija de barroenterrada que contenía 631 objetos medievales. Entre ellos destacaban denarios con motivos religiosos, lingotes de plata y monedas procedentes de distintos rincones de Europa, como ejemplares ingleses del reinado de Harold I, así como acuñaciones de territorios que hoy corresponden a Alemania, Hungría y la República Checa.

Poco después, otro miembro del grupolocalizó una segunda vasija que, según revelaron los escáneres, guarda todavía decenas de monedas de plata que esperan ser analizadas por los especialistas.

El hallazgo más impresionante llegó semanas más tarde: un collar de oro puro de 222 gramos, cuya antigüedad se estima en 1.800 años. Los expertos creen que podría pertenecer al periodo de influencia romana en la región, lo que lo convierte en una pieza de enorme valor histórico y arqueológico.

Todos los objetos han sido entregados al Conservador de Monumentos de Polonia y pasarán a formar parte del Museo de la Región de Kalisz (situado al oeste de Varsovia), donde seránanalizados y expuestos al público. Estos hallazgos se suman a otros descubrimientos recientes en el país, como el entierro de un caballero de élite o el hallazgo de un anillo antiguo en el castillo de Wawel, en Cracovia.