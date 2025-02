La herencia de William Christie con Impacta

Pocos compositores han tenido la vinculación con lo poético de Luis de Pablo. Impacta ha presentado un nuevo ciclo de conciertos con algunos artistas importantes, que se suma a la nutrida oferta musical en España y, sobre todo, en Madrid, Valencia o Barcelona. Impacta ha sido creada por Enrique Subiela (Duetto Management) y Enrique Rubio (iMúsica), dos de los promotores de música clásica de mayor prestigio en España. En esta ocasión estaba anunciado William Christie con su grupo Les Arts Florissants dentro de una gira para celebrar su 80 cumpleaños. Sin embargo, fue sustituido por su mano derecha Paul Agnew a causa de una enfermedad que, según hemos sabido, inquieta a los músicos del grupo porque puede no ser leve. En el programa, por cierto magnífico en papel e inexistente en la web de la promotora, lo que esperamos se solucione en el futuro, obras de contraste: desde el delicado barroco francés de Rameau al más dramático de Haendel. «Les Indes galantes» es una ópera-ballet compuesta por Jean-Philippe Rameau en 1735, estructurada en un prólogo y cuatro actos, que fusiona danza, canto y drama, explorando temas universales como el amor, el honor y la diversidad cultural en escenarios exóticos de Turquía, Perú y Persia. La música de Rameau combina elegancia barroca con innovaciones armónicas y rítmicas, destacando por su riqueza orquestal y expresividad. La selección programada incluía obertura, arias y coros en un concierto precioso y, como era de esperar, por encima de debilidades puntuales, como las del barítono, a veces inaudible y muy flojo en las agilidades demandadas. Cumplió dignamente Emmanuelle de Negri en su aria acompañada por una flauta, así como el tenor Bastien Rimondi en los cantábiles, para acabar brillando el coro. Los cuarenta minutos fueron seguidos de más de una hora con dos obras haendelianas: «Ariodante» y la más desconocida «L’allegro, il penseroso ed il moderato». En la primera tuvimos de lo mejor de la tarde con las coloraturas y el temperamento de la mezzo Juliette May como Ariodante. Exquisito su dúo con la soprano. Rachel Redmond supuso una revelación por su gusto y musicalidad, tanto en su aria, con larga intervención de la flauta, como en el dúo con el tenor James Way, delicadamente acompañado por las maderas. El coro de una veintena de voces redondeó la sesión, cantando dolientemente o incluso riendo.Paul Agnew

repitió la frescura interpretativa a la que nos tiene acostumbrados y sabiendo crear el color de cada pasaje. Un concierto

que hubiera hecho las delicias en el Royal Albert Hall y las hizo en el Auditorio Nacional.