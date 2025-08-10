Una alemana que vive en España vuelve loco a TikTok al descubrir que es descendiente de un sanguinario señor de la guerra ruso

Leonie von Ungern-Sternberg es una joven alemana de 29 años que comparte en redes sociales como TikTok su día a día viviendo en España con su novio mexicano. Sin embargo, en las últimas semanas se ha convertido en toda una celebridad al desvelar quién es uno de sus ancestros, hasta el punto de que hay quien en plataformas como en TikTok le pregunta si no le da "vergüenza" confesarlo.

Su historia personal se entrelaza con un capítulo turbulento de la historia militar del siglo XX, marcado por la figura de su antepasado Roman von Ungern-Sternberg, un militar y señor de la guerra ruso conocido por su brutalidad, que se creyó heredero de Gengis Khan e inició una campaña para restaurar en el trono a los monarcas de Mongolia o China.

Combatió en la Primera Guerra Mundial y en la Guerra Civil rusa. Su descomunal odio contra los bolcheviques le llevó a cometer atrocidades. "Un proletario jamás me dará órdenes", llegaba a decir. Su mano de hierro subyugó también a Mongolia cuando logró en una ofensiva expulsar a los chinos del país, restaurar en el trono al monarca, que le confió amplios poderes militares al tiempo que intentaba recuperar reconocimiento internacional.

Las atrocidades son tales que el ancestro de Leonie fue conocido entre finales del siglo XIX y principios del XX como "el dios de la guerra". Leonie ha compartido esta particular historia de su saga familiar con total normalidad, aclarando que nadie en su familia justifica nada de lo que hizo su antepasado. Tampoco reniegan de él. Simplemente consideran que la historia es fascinante y que fue un personaje controvertido del que se podrían hacer series de televisión.

El tono que Leonie emplea triunfa en las redes. "Mi sangre real sobrevivió a revoluciones y exilio y ahora me está viendo pedir un té matcha con un pequeño vestidito negro porque el café hace que me duela la barriga", bromea. Al tiempo, muchos de sus seguidores la han animado a reclamar el trono mongol, algo a todas luces inviable y un fregado del que ni Leonie ni si familia quieren oír hablar. Otros seguidores han sido más vehementes criticando al ancestro de la chica, que estudia un máster en administración y dirección en empresas en España. "¿No te da vergüenza?", le llega a inquirir uno de sus seguidores.