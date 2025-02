¿Quién fue Cuauhtémoc, el hombre con el que Hernán Cortés terminó hace hoy 500 años?

"Sin más probanzas, dice Bernal Díaz, que D. Hernando Cortés mandó ahorcar á Cuauhtémoc, y al señor de Tacuba, que era su primo; pero la Historia General de Herrera dice, que fue dada sentencia mediante proceso jurídico, y sentenciados á ahorcar Cuauhtémoc, Couanoctzin y Tetepanquetzal". Lo firmaba el franciscano Diego López de Cogolludo (1613-1665).

El condenado hablaba antes de morir para dejar clara su postura: "O capitán Malinche, días ha que yo tenía entendido, él había conocido tus falsas palabras: que esta muerte me habías de dar, pues yo no me la di, cuando te entregaste en mi ciudad de Méjico; porque me matas sin justicia?", reclamaba el "águila que desciende" (significado literal de su nombre).

Hernán Cortés, acusaba así al último rey azteca, enemigo de los españoles que ocupa el trono de Tenochtitlán desde la muerte de Cuitláhuac (sucesor a su vez de Moctezuma), de conspirar contra él. Ordenó ahorcarlo.

Y se forja desde ese momento la leyenda de un héroe nacional en México. "El joven abuelo", lo llamó el poeta Ramón López Velarde, quien lo elevó hasta la categoría de "único héroe a la altura del arte". Su silueta aparece en monumentos y su coraje en la derrota se pone en valor, pues pidió la muerte de la propia mano de Hernán Cortés. El 28 de febrero, la bandera de México ondea a media asta.

Los españoles le renombraron como Guatemuz y fue el último tlahtoani independiente de México-Tenochtitlan. Subió al poder un año antes de la toma de Tenochtitlan por Hernán Cortés y sus tropas, en 1521.

Los conquistadores ya habían sido expulsados de Tenochtitlan, pero la ciudad estaba arrasada por el hambre y las enfermedades. Cuauhtémoc llegaba a este momento tras haber sido tlakatekohtli (jefe de armas) de la resistencia a los conquistadores dado que, desde la muerte de Moctezuma previo a la llamada por los españoles "Noche Triste", se le identifica como líder militar de los mexicas.

Cuauhtémoc tuvo la misión de reorganizar el ejército mexica, reconstruir la ciudad y fortificarla para la guerra contra los españoles, pues se suponía que regresarían a pelear. Y así fue: los españoles regresaron un año después de haber sido expulsados y con ellos venía un amplio contingente de aliados nativos; la mayoría eran tlaxcaltecas, enemigos históricos de los mexicas. Después de sitiar Tenochtitlán durante 90 días, el 13 de agosto de 1521, las tropas de Cortés apresaban al líder local.