Entierran al pintor Francisco Miguel 89 años después de su asesinato

El pintor Francisco Miguel ha sido enterrado este lunes en su ciudad natal, A Coruña, 89 años después de su asesinato en Carballo (A Coruña).

Nació en A Coruña en 1897 y fue detenido el 3 de agosto de 1936 acusado de actuar contra el bando sublevado en la Guerra Civil. El 28 de septiembre de aquel año apareció su cadáver fusilado y profanado, tras lo que fue depositado en una fosa común en la localidad de Bértoa (Carballo).

Su cuerpo fue exhumado en 2023 por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica junto al de más asesinados en aquella época.

Este lunes, sus restos han sido entregados a su familia en el Palacio de María Pita, en A Coruña, envueltos en una bandera gallega y bajo una rosa. Después de este acto, con el himno gallego tradicional, ha sido enterrado por su familia en el cementerio de San Amaro.

La alcaldesa, Inés Rey, ha incidido en que A Coruña "es una ciudad con memoria" y ha enmarcado este homenaje en las actividades del 90 aniversario de su fallecimiento, que ya han empezado.

Ha recordado que Francisco Miguel fue pintor, ilustrador, crítico de arte y librero, con una trayectoria vinculada a la vida cultural de la ciudad y a los movimientos artísticos europeos y americanos.

Entre 1921 y 1933 vivió en París, Cuba y México, donde mantuvo relación con figuras como Diego Rivera, Frida Kahlo y David Alfaro Siqueiros. Después volvió a Galicia y se asentó en Oleiros (A Coruña), antes de su detención y posterior asesinato a manos de la entonces incipiente dictadura franquista.