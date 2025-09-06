Uno de los podcasts más escuchados del mundo retoma la hipótesis de que la Atlántida está en Cádiz: "Todo coincide"

Un equipo de arqueólogos liderado por Michael Donnellan ha revelado un hallazgo sorprendente en las profundidades marinas cercanas a Cádiz. Tras años de investigación, los expertos afirman haber localizado estructuras submarinas que podrían estar vinculadas con la ciudad perdida de la Atlántida.

Joe Rogan se quedó sin palabras cuando el invitado de su podcast comentó el posible descubrimiento. Los escritos de Platón describen una civilización avanzada que construyó grandes templos y enormes muros portuarios antes de ser tragada por el mar hace más de 11.000 años. El investigador independiente Ben van Kerkwyk fue invitado recientemente al podcast 'Joe Rogan Experience', donde habló sobre el descubrimiento

"Hay un tipo llamado Michael Donnellan... y cree haber encontrado, al menos, si no la Atlántida, una parte de ella frente a la costa de España", dijo van Kerkwyk.

La expedición ha documentado formaciones submarinas complejas utilizando tecnología de sonar de alta resolución, generando imágenes tridimensionales que revelan una posible estructura urbana sumergida.

Donnellan dijo al Daily Mail que las descripciones de los escritos de Platón, que coinciden con sus hallazgos de ruinas, asentamientos prehistóricos y minas antiguas en la región de Gades, son la evidencia más sólida de una civilización atlántica. Múltiples detalles narrados por el filósofo, desde la disposición urbana hasta la presencia de animales específicos, parecen coincidir con los restos localizados.

Interpretación histórica y evidencias arqueológicas

Entre las observaciones más destacadas se encuentran referencias a caballos, toros de lidia y un comercio de marfil que, según Donnellan, se alinean con descubrimientos paleontológicos y etnohistóricos sobre razas equinas antiguas y la presencia de elefantes en épocas prehistóricas.

Los investigadores vinculan el posible cataclismo que habría destruido esta civilización con la 'Hipótesis del Impacto del Dryas Reciente', una teoría que sugiere que fragmentos de cometas impactaron hace aproximadamente 12.000 años, provocando cambios climáticos significativos y maremotos devastadores.

Es importante señalar que la comunidad científica mantiene una postura cautelosa. La hipótesis no cuenta con consenso académico, y la existencia de la Atlántida sigue siendo considerada un mito por muchos especialistas.

Donnellan y su equipo han anunciado un documental titulado 'Atlántida' y solicitan colaboración científica para realizar estudios adicionales. Su objetivo es someter las evidencias a una rigurosa investigación que permita validar o refutar sus hallazgos.