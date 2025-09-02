La ilustradora extremeña Alicia Aradilla recorre la región para mostrar su riqueza natural y rural entre sus seguidores

La ilustradora extremeña Alicia Aradilla recorre de nuevo la región para realizar creaciones artísticas de enclaves singulares relacionados con el turismo rural y la naturaleza, con el fin de generar contenidos promocionales del destino que divulgará en su perfil de Instagram. Se trata de un recorrido organizado por la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, a través de la Dirección General de Turismo, y que complementa la colaboración realizada el año pasado con esta reconocida ilustradora y creadora de contenido.

De esta forma, hasta el 4 de septiembre, Alicia Aradilla visitará rincones de la región como la Basílica de Santa Lucía del Trampal en Alcuéscar, única iglesia visigoda que se conserva en el sur de la Península Ibérica; el Pilar de Palomas en Hornachos, uno de los símbolos mudéjares más emblemáticos de esta localidad; Montánchez; el Monasterio de Guadalupe, y el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara. A ellos se unen varios recursos vinculados con el turismo de agua en La Siberia, como una playa con bandera azul y el Cerro Masatrigo, así como algunas piscinas naturales de La Vera.

Cabe destacar que Alicia Aradilla, natural de Fregenal de la Sierra, está especializada en la promoción de destinos a través de la realización de contenidos exclusivos que difunde en las redes sociales, como su perfil de Instagram, que supera los 417.000 seguidores.

Sus trabajos han obtenido múltiples reconocimientos, como el de la revista Forbes, que la ha incluido en la lista de los cien mejores creadores de contenido en España, en la categoría de creatividad, además de menciones en prensa nacional e internacional sobre la calidad de su trabajo, como las de El País, Yorokobu, Graffica Info, Passion Passport, Vanitatis, El Confidencial, Inuth (India) o E1 News (Rusia).