Un incendio se declara en la Mezquita de Córdoba

Pasadas las nueve de la noche, cuando las calles de Córdoba se llenaban de paseantes, una columna de humo llamó la atención de los viandantes que paseaban por el centro histórico de Córdoba. Un incendio se había declarado en la Mezquita, uno de los grandes monumentos de nuestro país y uno de los más visitados. Las llamas se declararon alrededor de las 21:15 horas en el Patio de los Naranjos, según testigos presenciales, y las llamas llegaron a asomar por encima de los muros que protegen el edificio.

El fantasma del fuego que acabó con la catedral de Notre Dame apareció enseguida en la conciencia de muchos y las personas que se encontraban en las inmediaciones de la mezquita, la principal atracción de la ciudad andaluza, enseguida comenzaron a grabar lo que estaban viendo. Los vídeos dejaban claro que el incendio se había declarado en los muros, al lado de una de las puertas, la llamada de Sagrario, en la zona conocida como Magistral González Francés. No tardó en divisarse un largo penacho oscuro que iba acompañado por llamas.

Los bomberos no tardaron en presentarse en la zona y la policía enseguida desalojó las calles anexas para evitar incidentes. Tres cuartos de hora después, parece que la situación se había controlado. Según indican las fuentes municipales, el incendio fue declarado por un cortacircuito producido por una de las máquinas encargada de la limpieza del recinto, una barredora, que en ese momento estaba trabajando cerca de la Capilla de Almanzor.

Este hecho ha puesto en alerta a la ciudad, que esta jornada ha vivido una temperatura de 41 grados, aunque cuando sucedió los termómetros marcaban 39. Enseguida, las fuerzas locales, policía municipal y la policía nacional, se presentaron allí junto a los bomberos para averiguar lo que estaba sucediendo y atajar la situación. Hasta ahora, parece que el incendio está controlado, que no hay personas heridas (ya se había cerrado el recinto a los turistas). Ahora habrá que evaluar las consecuencias de este incidente, aunque, parece ser que todo se originó en la zona de carga de baterías de estas máquinas y que no debería haber provocado importantes pérdidas.