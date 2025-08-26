Jennifer Lawrence, Premio Donostia del 73 Festival de Cine de San Sebastián

La actriz estadounidense Jennifer Lawrence recibirá uno de los premios Donostia de la 73 edición del Festival de Cine de San Sebastián, que se celebrará del 19 a 27 de septiembre. Este es el segundo Premio Donostia anunciado por el certamen donostiarra para su edición de 2025, tras el que se entregará a la productora Esther García, vinculada al cine de Pedro Almodóvar en la empresa El Deseo.

Jennifer Shrader Lawrence (Indian Hills, Kentucky, 15 de agosto de 1990) fue la actriz mejor pagada del mundo en 2015 y 2016 y sus películas han recaudado más de 6.000 millones de dólares en todo el mundo hasta la fecha. Apareció en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo de la revista "Time" en 2013 y en la lista "Forbes Celebrity" 100 de 2013 a 2016.

La carrera de Lawrence progresó con papeles protagonistas como la mutante Mystique en la serie de películas "X-Men" (2011-2019) y Katniss Everdeen en la serie de películas "Los juegos del hambre" (2012-2015). Este último la convirtió en la heroína de acción más taquillera de todos los tiempos.