José Creuheras anuncia el 75 aniversario del Premio Planeta en la FIL de Guadalajara

Fue como una de esas fiestas en pisos de estudiantes, donde uno invita a quince colegas a tomar copas y se te presentan cuarenta. La fiesta de Planeta en la FIL no es que fuera un éxito, es que deseaba ir todo el mundo. No había editor, político, reporterillo o escritor que no quisiera asistir o pasarse por allí. Nadie estaba dispuesto a perderse el evento y la convocatoria se convirtió en una excepcional reunión de rostros y presencias notables del mundo procedente de la cultura y la política. Una oportunidad que aprovechó José Creuheras, presidente del Grupo Planeta y Atresmedia, para, en presencia de Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, Sonia Hernández, consellera de Cultura de la Generalitat, y Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, anunciar la celebración en 2026 del 75 aniversario del Premio Planeta, el mayor galardón de las letras españolas. «Este es un día especial -señaló-. El año pasado, recordaréis, apareció aquí un pastel con 75 velas porque celebramos 75 años del nacimiento del Grupo Planeta. Siempre tenemos un motivo de gran satisfacción, porque aquí nos une un objetivo común: que el libro esté presente en la sociedad y en nuestras vidas, y para eso no existe mejor evento que la FIL, porque todo el tiempo respiras libros».

Juan del Val, Javier Sierra, María Dueñas y la editora Belén López Alberto R. Roldán

José Creuheras manifestó la manifestación por este evento: «Es increíble encontrar quince o veinte coloquios interesantes. También las colas son ingentes de personas esperando entrar en el recinto o los niños diciendo al padre que le compre otro libro. Para nosotros esto es un motivo de alegría y también de celebración». Creuheras subrayó su afecto y admiración por «nuestros autores, por nuestros compañeros de viaje. ¡Qué bonito es poder hablar de un libro! ¡Compartir con ellos vivencias o una cena hablando de todo! No me movería de Guadalajara, aunque -asegura con humor- los autores, claro, se hartarían de firmar libros y de dar ponencias».

Sergio Vila-Sanjuán al lado de su hija Alberto R. Roldán

Recalcó lo especial que es que Barcelona, «tierra de cultura», sea una invitada especial: «Para nosotros, los que vivimos en Cataluña, eso también es una fiesta. Barcelona es capital mundial de la literatura. Los primeros premios literarios se concedieron aquí». En este momento. José Creuheras intercaló un inciso para anunciar que «el próximo año celebraremos aquí el 75 aniversario del Premio Planeta, que se habrá fallado un par de meses antes». Y reiteró una idea: «Si todos queremos que los libros estén en nuestras vidas es porque los libros mejoran la sociedad», y aseguró que la presencia de Salvador Illa, Sonia Hernández y Jaume Collboni en este acto le ayuda a recuperar la fe «porque son personas comprometidas, que creen en el libro y en mejorar la sociedad. Ojalá todos los políticos intentaran eso y tuvieran un mayor compromiso. Brindemos por la salud del libro».

Carme Riera y Rosa Montero Alberto R. Roldán

Cuando el recinto de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara ya había clausurado sus actos y había cerrado el espacio destinado a su celebración, es cuando se abrieron las puertas de Bruna, un recinto ajardinado al que, con la caída de la tarde, no tardaron en reunirse algunos de los escritores más reclamados por los lectores en esta edición. Entre ellos, por supuesto, no podían faltar dos de los nombres que han asistido a la llamada de este evento y que más atención han acaparado: Juan del Val, ganador de la última edición del Premio Planeta, que acudió con camisa blanca y traje negro, y María Dueñas, una de las autoras más reclamadas por el público mexicano, que asistió con un elegante vestido.

Eduardo Mendoza al lado de Salvador Illa Alberto R. Roldán

También estaba presente Javier Sierra, uno de los novelistas que más encandiló al público durante la presentación de su último trabajo «El plan maestro», una lección de conocimiento de arte, y uno de los grandes narradores de la literatura española, Leonardo Padura, que ha concurrido a este evento con «Morir en la arena», una narración que recorre la historia reciente de Cuba. También estaba presente Sergio Vila-Sanjuán, que traía consigo «Misterio en el barrio gótico», que presentó en la FIL y que desentraña qué hay detrás de una de las zonas más conocidas de Barcelona. No faltaron tampoco las escritoras Rosa Montero, muy admirada también en México, y Carme Riera, de la Real Academia Española. Por supuesto, estaba una de las grandes figuras de la literatura de este año, Eduardo Mendoza, que estuvo conversando animadamente durante un rato con Salvador Illa y José Creuheras; el editor Juan Cerezo y Gonzalo Celorio, reciente Premio Cervantes de Literatura.

Xavier Bosch, Leonardo Padura y Emili Rosales Alberto R. Roldán