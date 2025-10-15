Juan del Val gana el Premio Planeta

El escritor y periodista Juan del Val es el nuevo ganador del Premio Planeta que esta noche, en su edición número 74 y que, como viene siendo habitual en los últimos años, se celebró en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (Mnac). Del Val, especialmente conocido por sus apariciones en programas de televisión como «El hormiguero» de Antena 3 TV donde es guionista y contertulio, se ha alzado con el galardón dotado con un millón de euros, con la novela «Vera, una historia de amor», presentada originalmente como «No es tan fácil morir de amor» bajo el seudónimo de Elvira Torres. Así lo destacó el jurado formado en esta ocasión por José Manuel Blecua, Juan Eslava Galán, Luz Gabás, Pere Gimferrer, Eva Giner, Carmen Posadas y Belén López, en una edición que tuvo récord histórico de participantes: 1.320 manuscritos inéditos presentados.

Para Juan del Val es el reconocimiento a su labor como escritor que se inició en 2017 cuando publicó «Parece mentira», su primera novela, aunque con anterioridad había publicado un par de libros –«Para Ana (de tu muerto)» y «Lo inevitable del amor»– escritos junto a su compañera Nuria Roca. En esta ocasión, algo que ha hecho en otros trabajos suyos, como es el caso de la obra «Candela», Juan del Val apuesta por una mujer fuerte que trata de plantar caras a las adversidades. En la novela premiada ella es Vera, una mujer de mediana edad relacionada con la alta sociedad sevillana, quien en un mundo tan cerrado, tan lleno de opresión como es ese, decide romper con todo, especialmente con quien es su marido, el marqués de Villaecijilla, con quien estaba viviendo un matrimonio prácticamente roto. La liberación, el poder cambiar de vida, le vendrá dado gracias a una nueva relación, la que mantiene con un hombre algo más joven que ella y pertenece a una clase social algo más humilde que la suya. Es una liberación, un renacer del amor, que trata de plasmarse en las páginas de la obra que ha logrado el Premio Planeta. Todo ello plantea una crítica social, en un mundo en el que perviven las contradicciones individuales entre el deseo y la realidad. Vera quiere romper con la dinámica de domingos por la tarde para tomar las riendas de su vida. Todo ello, además, le permitirá descubrir que su marido tiene otra cara que hasta ahora le ha permanecido oculta. Por otro lado, no parece gratuito el escenario escogido para «Vera, una historia de amor» porque el nuevo Premio Planeta nunca ha ocultado su debilidad por una ciudad como Sevilla, a la que acostumbra a escaparse y que lo pone en contacto con su lazos andaluces por parte de madre.

Juan del Val hace mucho tiempo que se dedica a la escritura, aunque no siempre moviéndose en la narrativa de ficción. Como él mismo ha dicho, ha trabajado en muchos sitios: en obras, en periódicos, en revistas, en radio y en televisión; entre otros medios, en Radio Nacional de España, Televisión Española, Canal 9, Melodía FM, Onda Cero, Telecinco y Antena 3. Actualmente es una de las caras más conocidas de «El Hormiguero» y «La Roca».

Por otra parte, esta no es la primera vez que una obra de Juan del Val consigue ser galardonada. La anteriormente citada «Candela» logró en 2019 el Premio Primavera de Novela, a lo que hay que sumar el espectacular éxito de ventas de «Delparaíso», una historia con un dilema moral en un mundo de lujo.