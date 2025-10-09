Krasznahorkai, el Nobel que surgió del apocalipsis

No es un autor de consenso, ni siquiera el más conocido, pero sí uno de los que atesora un sustantivo propio. Territorio, el suyo, de belleza o de terror… o de lo que sea. Que no finge emociones, las invoca. Algo casi impensable. El escritor húngaro no ha dejado de recibir elogios por parte de la crítica internacional y su producción literaria ha sido traducida a cerca de cuarenta idiomas. Bravo por un autor panóptico, en el que todas las melodías confluyen en un mismo ritmo tonal: los derechos humanos…. Y no accesible para cualquier lector. La agógica emocional es el arte de modular sutilmente el ritmo y el tempo en la interpretación musical para expresar emociones y conectar humanamente con el oyente.

El autor escribe con esa misma respiración irregular, con un pulso que se dilata y se contrae, como si cada frase estuviera viva, agitada, al borde de la asfixia y del éxtasis. Su sintaxis –larga, sinuosa, desobediente– parece escrita en el límite de una revelación que no llega nunca, o que llega tarde, como una música que se estira hasta rozar la afonía. No busca el orden: lo invoca para exponer su fragilidad. Su estilo, extendido hasta el delirio, es un modo de escuchar el temblor de la carne. «Tango satánico» y «Melancolía de la resistencia» respiran es convulsión: el aliento frágil donde el miedo y la esperanza se rozan, recordándonos que resistir también es sentir. Un «yo soy inmenso… y contengo multitudes» whitmaniano que se despliega en cada nota, abrazando la contradicción, la belleza y la herida de estar vivos. Su universo está habitado por seres que caminan entre ruinas –morales, políticas, interiores– con una obstinación que los vuelve casi sagrados. Allí, la redención no es un destino, sino un acto de resistencia cotidiana. Lo humano, en su escritura, es apenas una grieta por la que se filtra la luz.

Autor y cómplice habitual del cineasta Béla Tarr, pasó su juventud errante entre los márgenes, amorrado a las barras de bar con los desposeídos como quien busca en el desamparo una forma de verdad. Aquella «rebelión contra mi familia burguesa», que él mismo definió, fue también una manera de despojarse de toda comodidad moral en una Hungría sometida al peso del ejército soviético. De esa intemperie nacen sus obras: ásperas, hondas, necesarias. Hoy, al recibir el Nobel, su voz nos recuerda la advertencia de Brecht: lo malo es quedarse quieto cuando no van contra ti. En él no hay quietud posible. Su escritura es movimiento perpetuo, una fuga sin destino, un río que se retuerce sobre sí mismo en busca de sentido. Si Kafka escribió la imposibilidad de la salvación y Bernhard la corrosión de la cordura, él aborda la transpiración de la espera: la de quienes aún creen que el arte puede contener el mundo antes de que todo termine de derrumbarse. Su literatura habla de la duración, del tiempo elongado, donde cada palabra intenta salvar algo de lo que se pierde. Leerlo es asistir a un lento derribe, pero también a la obstinada persistencia de la belleza.

Susan Sontag lo llamó «el maestro húngaro del apocalipsis». Pero en sus páginas, el apocalipsis no es un final, sino un estado del ser y del alma: la conciencia de que todo se está rompiendo, incluso mientras seguimos respirando. Como en Bach –a quien invoca en Herscht 07769–, cada variación es una plegaria contra el murmullo del mundo. Y en esa plegaria, lo que se escucha no es el fin, sino el deseo de seguir viviendo, aunque sea dentro del naufragio.

Su literatura no busca consolar ni iluminar: busca sacudir en un tiempo de dos por cuatro. En ese gesto, profundamente humano, radica su poder pues, en tiempos donde la palabra se apolilla y la empatía se frunce, nos obliga a volver a la respiración, a la lentitud, a la atención esencial. Nos recuerda que el arte, cuando es verdadero, no se computa por su belleza, sino por su capacidad de sostenernos cuando todo retiembla. Quizá de ahí este Nobel: porque ha logrado que, los tibios fueran expulsados de su prosa.