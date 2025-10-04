Liber 2025 será el mayor encuentro internacional del libro en español

La Feria Internacional del Libro, que tradicionalmente alterna su lugar de celebración con la Ciudad Condal, regresa a Madrid en su 43ª edición para celebrar del 7 al 9 de octubre en Ifema Madrid, el mayor encuentro internacional del libro en español, ofreciendo oportunidades de negocio a las principales empresas editoriales del sector.

Organizada por Ifema Madrid y la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), Liber 2025 cuenta con el patrocinio del Ministerio de Cultura y Deporte, Icex España Exportación e Inversiones, Comunidad y Ayuntamiento de Madrid, y el Centro Español de Derechos Reprográficos (Cedro). Además, colaboran Acción Cultural Española (AC/E) y la Asociación de Editores de Madrid.

La industria editorial afronta un escenario marcado por la expansión internacional, la innovación tecnológica y los nuevos hábitos de lectura. Durante tres jornadas, el pabellón 14.1 del Recinto Ferial acogerá a profesionales procedentes de más de 60 países, con una amplia representación de empresas y entidades editoras, distribuidores, agentes literarios, proveedores, asociaciones profesionales y empresas de servicios, convirtiéndose en un escaparate para los principales actores del sector.

Liber 2025 se celebrará del 7 al 9 de octubre en el pabellón 14.1 de Ifema Madrid

Con el objetivo de impulsar la internacionalización del libro y la edición en español, el Programa de Compradores, promovido por la FGEE en colaboración con ICEX España Exportación e Inversiones y las Oficinas Económicas y Comerciales de España, reunirá a más de 300 profesionales procedentes de 54 países, con una amplia presencia de Europa y América Latina, además de Estados Unidos, Canadá y mercados estratégicos como Asia y Oriente Medio. Por su parte, el Programa de Prescriptores de Interés Prioritario reunirá a bibliotecarios, responsables de adquisiciones institucionales, editores y docentes de once países con decisión de compra y difusión de contenidos.

Las jornadas profesionales se han estructurado en torno a cuatro grandes bloques temáticos: innovación, capacitación profesional, sostenibilidad y comercialización. Liber 2025 tiene previsto analizar las últimas tendencias que condicionan la realidad del sector, especialmente en lo referido a la utilización de la tecnología y su aplicación en la creación, producción, edición y comercialización del libro. Los bloques de comercialización y capacitación incluirán conferencias y mesas redondas sobre distribución y ventas. El bloque de sostenibilidad analizará la aportación de la industria editorial a la economía y los efectos de la piratería y el impacto del Pacto Verde Europeo.

Chile participará como País Invitado de Honor, con una delegación de 17 editoriales, agencias y representantes del ecosistema del libro. La presencia chilena coincidirá con la conmemoración de los 80 años del Premio Novel a Gabriela Mistral, primera autora latinoamericana en recibir el reconocimiento. Su participación cuenta con la colaboración del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la Embajada de Chile en España, ProChile, Dirac e Imagen de Chile. Entre los protagonistas confirmados se encuentran el poeta y músico Mauricio Redolés, o el escritor Cristian Geisse.

El Salón de Derechos dedica su espacio a la compraventa y negociación de derechos de autor

El Salón de Derechos será una de las novedades, un espacio dedicado a la compraventa y negociación de derechos de autor y traducción para abrir nuevas oportunidades a autores que escriben en otros idiomas. Reunirá para la ocasión a más de 60 editores y agentes literarios de 24 países.

Programa de actividades

El espacio Ágora acogerá la celebración del foro dedicado a la presentación de productos, servicios y experiencias, convirtiéndose en un punto de encuentro dinámico en el que expositores y profesionales podrán mostrar proyectos, debatir sobre tendencias y conectar con la audiencia.

Otra área de interés será MicroLiber, a través de la cual, se habilita la participación de pequeños editores, emprendedores y startups para entrar en contacto con compradores y visitantes. La Zona de Servicios para la Industria del Libro reunirá propuestas orientadas a que los editores exploren nuevos modelos de negocio, adapten sus contenidos a formatos digitales, o diversifiquen canales de venta.

Los Premios Liber 2025, cuya celebración será el 8 de octubre en el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque, harán entrega, entre otros, del premio Homenaje Liber a los editores valencianos, en la persona de África Ramírez Olmos, expresidenta de la Associació d’Editorials del Pais Valencià, por su encomiable labor realizada durante la DANA.