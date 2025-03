Eduardo Infante, filosofía contra la glorificación del ignorante

Eduardo Infante (Huelva, 1977) define la ética como una disciplina «peligrosa y subversiva». A partir de ella, cualquiera puede cuestionar las normas; sin embargo, es un arte en horas bajas, y es por ello que este filósofo se ha marcado el reto, «el sueño», dice, de recuperar el valor de la plaza pública para el debate. Ese es el trasfondo de «Ética en la calle» (Ariel), donde Infante va lanzando #FiloRetos para la vida cotidiana que bien pueden resumirse como preguntas con infinitas respuestas.

Usted pregunta en X si las mentiras sirven como consuelo cuando no hay verdades que nos reconforten.

Sin sentar cátedra, creo que la mentira no puede nunca usurpar el lugar de la verdad en la persona adulta y autónoma. Muchas veces nos comportamos con el patrón del niño y preferimos las mentiras que nos consuelen a una verdad angustiosa y dolorosa. Eso tiene que ver con la polarización de la sociedad, incapaz de salir de la trinchera o tribu ideológica cuando nos muestran que estamos equivocados o que el partido en el que militamos, de una manera u otra, lo está haciendo mal. El dolor de una verdad merece la pena porque te hace libre. El pensamiento tiene hambre de verdad. Un mundo justo necesita la verdad. La mentira nunca se ha relacionado en el pensamiento clásico con la virtud y dignidad.

¿Mentimos más que nunca?

La mentira siempre se ha utilizado. Somos el único animal que puede hacerlo. Los animales no buscan la verdad. Pero que siempre la hayamos utilizado no significa que debamos seguir haciéndolo. Que en mi pueblo se haya tirado la cabra desde el campanario no es argumento para continuar haciéndolo. Me da pena que la mentira esté normalizada... El poder siempre ha hecho uso de ella para manipular y justificarse, pero entendíamos que eso estaba mal. Ahora, se ha naturalizado: entendemos que es una estrategia política. Ya no se considera algo tan malo; y eso lo podemos ver con los filtros de Instagram. Contaré una anécdota: quedé con una actriz de teatro que no conocía, pero habíamos hablado por WhatsApp. Pensaba que no había llegado hasta que, de repente, se levanta una chica que no reconocía... Su foto tenía tal cantidad de filtros que era otra persona. No creamos un yo idealizado, sino una mentira. Hacemos una sobrecarga de la felicidad y la positividad. Me comentan mis alumnos que la moda es irse a Decathlon y grabarse con ropa de algún tipo, como el esquí, por ejemplo; luego le pones un fondo y parece que has estado en la montaña.

¿Perdemos la identidad?

Eso es. Las personas terminan construyendo personajes a través del consumo. Intentan encontrar su identidad con objetos o experiencias. Ya lo decían Platón y Sócrates: el problema es que al final tú te conviertes en algo falso. Cada uno debería aspirar a la autenticidad. No llego a entender cómo alguien, conscientemente, quiere vivir en la falsedad... Quizá sea más sencillo.

¿Los bulos son controlables?

Están en las redes y el algoritmo los potencia. Pero las redes y el algoritmo son una construcción humana. No podemos caer en lo de que las máquinas son las culpables de nuestros males. Es la normalización de la estupidez. Antes, cuando alguien era ignorante, intentaba cubrirlo; ahora, estamos ante el triunfo de la banalización y glorificación del ignorante. El que no lee se vanagloria de ello. Y esto me parece preocupante. Por otro lado, las redes sociales son una herramienta de comunicación. Como dice Harari, el mundo digital nos ha transformado. Sabemos que las redes tienen algo muy positivo: la democratización de la información. Aristóteles fliparía si entrase a internet hoy porque en nuestro bolsillo tenemos la biblioteca de Alejandría junto a un montón de mierda, desinformación, estupidez... Entonces, las leyes se ponen cuando no somos capaces de ser autónomos. La disciplina se le pone al menor que es incapaz de controlarse. Por eso no dejamos a un niño de doce años conducir hasta que tiene conocimiento y autonomía moral para manejar la herramienta. Dejar las redes a nuestros menores es muy diferente a legislar las redes para los adultos. Yo puedo utilizar mi teléfono para intentar entender el mundo o para mejorar, aportar o para descargarme cualquier cosa; y luego, hay gente que se hace perfiles anónimos y por la noche se dedica a soltar mierda, espiar a su ex o a ver gatitos. Depende de mí. No se le puede pedir a papá Estado que ponga una medida. Es como pedir al gobierno que, como soy incapaz de mantener una dieta sana, me invite a comer.

En la calle si insultas...

Ahí entramos en el tema de la libertad de expresión. ¿Quién determina que la otra persona se sienta ofendida? La ofensa es libre y gobernar los sentimientos es muy difícil. En la era de la desinformación, ¿cómo se prohíben los bulos? ¿Quién determina qué es y qué no? El problema es quién es ese comité de sabios. La libertad de expresión tiene contras, pero los pros son mucho mejores.

¿Todo eso empieza en la escuela?

La educación lo es todo. Es el pilar de la democracia. Lo que debemos hacer es educar el pensamiento crítico, tener la capacidad de darme cuenta de que me estoy equivocando. Eso es lo que hay que hacer, y no legislar. Legislar en adultos es paternalismo por parte del Estado. Nos tratan como infantes. ¿No eres capaz tú mismo de abrir un libro y comprobar la información? La clave es educar. Los primeros ciudadanos eran conscientes de que se tenían que formar. Por eso, en Grecia, era importante la ética para participar en la vida de la ciudad.

¿Para qué sirve la ética?

Es la rama del conocimiento necesaria para ser buena persona. Mirarte al espejo por la mañana y que no se te caiga la cara de vergüenza.Su ausencia genera corrupción, sufrimiento e injusticia.