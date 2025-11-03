"Están aquí", la nueva investigación de J. J. Benítez sobre los ovnis: "Los militares lo ocultan porque les resta hegemonía"

Han pasado 48 años desde que Steven Spielberg dirigiera "Encuentros en la tercera fase" y se constituyera una de las piezas culmen del tan extenso "universo" (nunca mejor dicho) alienígena. J. J. Benítez reconoce que no le gustan las películas de ciencia ficción por “no estar documentadas mínimamente”. Sin embargo, sí alaba esa creación, al considerar que hace una investigación en la materia y cuenta con la sabiduría de expertos en el campo de la ovnilogía como Josef Allen Hynek.

Cuando se estrenó la obra en 1977, el periodista ya llevaba cinco años investigando sobre los seres no nacidos en la Tierra: “Cuando yo empecé, en el 1972, con Franco aún en el poder, había mucha incredulidad y escepticismo. Además, estos temas no le interesaban a la Iglesia Católica, porque te llevaban a hacerte muchas preguntas incómodas”. A pesar de lo arduo de los comienzos, se muestra conforme con los avances conseguidos en cuanto apoyo a estas creencias, aseverando que la gente joven en la actualidad “acepta la existencia de otras humanidades fuera de la Tierra”.

Benítez se ha consagrado como uno de los ufólogos más reputados en España. Su última publicación intenta cosechar todo el saber que ha adquirido en sus cinco décadas de carrera. El título escogido no deja títere con cabeza: “Están aquí”. “Hay que tener precaución. Ha habido casos de agresiones con resultado de muerte”, asegura el escritor cuando se le pregunta si los humanos deberíamos tener miedo ante la existencia de otras criaturas.

Estuvieron, están y estarán

El escrito, de casi 1000 páginas, rescata casos, evidencias y testimonios para documentar que, efectivamente, están aquí. No obstante, aunque estas palabras puedan resonar con gran preocupación, Benítez calma constatando que la mayoría de extraterrestres que ha reportado a través de confesiones de terceras personas son pacíficos. “Son civilizaciones muchísimo más avanzadas que la nuestra, pueden controlar el tiempo e ir al pasado y futuro, por ejemplo. Por lo tanto, podemos aprender mucho de ellas”, relata para garantizar que no hay que concebir a los alienígenas como especies terribles. El problema, según él, es que un contacto con ellos en el presente es inviable, pues estamos muy atrasados en comparación con ellos.

La narración tiene su conflicto en una pregunta clave, la cual ya aparece en su portada: “¿Qué ocultan los militares sobre los ovnis?”. Su creador tiene la certeza de que los cuerpos de defensa conocen la realidad pero la tapan. Muchas de las declaraciones que transcribe proceden de ellos, siempre manteniendo su identidad en el anonimato para que su integridad física no se vea damnificada. La razón detrás del secretismo reside en una posible pérdida de hegemonía. “Si hay cientos de aparatos y civilizaciones por ahí que son muy superiores a nosotros, el contribuyente puede quejarse de por qué les pagamos sus sueldos si no nos pueden proteger”, confiesa el investigador.

Un mundo en eterno conflicto con la ciencia ficción

Aún con todas las pesquisas que se muestren, la ufología nunca ha logrado superar su categoría de conspiración. Por ello, Benítez ya está curado de espanto hacia el recibimiento que obtengan sus historias: “Antes me peleaba por demostrar su veracidad. Ahora, yo entiendo que cada ser humano es lo suficientemente inteligente para sacar conclusiones por sí mismo”. Que el misterio nunca se resuelva también puede suponer una gran oportunidad comercial y vivir eternamente de la hipótesis. A Benítez le causa gracia esa cuestión: “Todos los libros sobre ovnis son ruinosos. La gente piensa que un libro de ufología te va a hacer millonario, pero nunca se cubre lo gastado”.

Teniendo superados los juicios que el receptor pueda emitir, Benítez acepta que vive en paz. “Soy moderadamente feliz, he encontrado a una persona maravillosa que me ha sacado de un pozo terrible y sigo escribiendo”. El lanzamiento de “Están aquí” fue cocinado discretamente, conociéndolo un reducido grupo de personas en la editorial. Ahora, ya a la venta, se mantiene inquieto, pues “algunos servicios de inteligencia militares no perdonan”. De cualquier manera, las consecuencias no le quitan el sueño: “Ya he vivido suficiente”, responde con una pincelada irónica.

Ante este “futuro incierto”, toca esperar que su vida prosiga y pueda mostrar al público las 43 novelas que ya tiene ejecutadas y pueda comenzar algunas de las cientos de ideas que su mente protege. Entre página y página devorada, puede que avistemos un aparato de circular forma balancearse por el cielo.