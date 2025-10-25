Laura Redondo, de la Librería Casa Tomada, recomienda 'El accidente', de Blanca Lacasa

Sevilla está de feria. Pero no de Abril, claro, sino del Libro (hasta el 2 de noviembre en los bellos Jardines de Murillo). Y, por supuesto, Casa Tomada lo celebra. Así nos lo hace saber una de sus libreras, Laura Redondo: la Feria del Libro «supone acercarse a los libros de manera desenfadada, casi festiva en ocasiones, es una manera de fomentar la lectura eficaz», sostiene. En el año 2013, todavía bajo los efectos de la crisis económica, este despacho de volúmenes y espacio de cultura en general que toma su nombre del famoso relato de Julio Cortázar abrió sus puertas en el número 66 de la céntrica calle Muro de los Navarros, en la capital hispalense.

Hablamos, pues, de libros con esta simpática cacereña afincada en Sevilla, a la que para empezar por algún lado, le preguntamos qué libro clásico no puede faltar, para su gusto, en una estantería que se precie: «“Cumbres borrascosas”, de Emily Brontë. Ha pasado a la historia de la literatura como una de amor tormentoso de manera injusta. En realidad, no es una novela romántica, es una novela sobre la violencia con pinceladas sobrenaturales que, además, formalmente fue revolucionaria en su momento. Todavía hoy los lectores se sorprenden al leerla», dice, y añade que « también“Pedro Páramo”, de Juan Rulfo, es una de esas novelas que se pueden leer mil veces y mil veces encontrarás algo nuevo en ella».

Laura Rendondo ante su librería Cedida

Si le interrogamos por alguna novedad editorial apuesta por «El accidente», de Blanca Lacasa(Libros del Asteroide), «una novela breve pero intensa acerca de las relaciones, del caos, de la montaña rusa, de lo cambiante que puede llegar a ser nuestra manera de ver al otro y de desearlo. Es fácil identificarse con lo que se cuenta». Y también el poemario «Hombres que dicen aleluya» (Maclein y Parker), del sevillano Braulio Ortiz Poole, «su manera de encontrar belleza en lo aparentemente pequeño, en lo efímero, incluso en aquello que a veces no queremos reconocer... es reconfortante». Y si ha de apostar por un escritor, Laura Redondo lo hace porBenito Pérez Galdós: «Su prosa, además de muy entretenida, entreteje la narrativa con un retrato social sutil y certero. También la poesía de Anne Carson, fascinante mezcla de belleza, deseo, dolor».

Portada Libros del Asteroide

En lo referente a editoriales con las que trabaje especialmente a gusto, no duda en hablar de Barrett o Editorial Dieciséis: «Tienen un perfil muy concreto y selecto y editan con exquisitez». También Tránsito, «que edita solo a mujeres, y es literatura de gran calidad».