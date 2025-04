Contra la caricatura de los grandes clásicos

«Dos tardes», una colección impulsada por Alianza en la que ciertos escritores compartirán sus pasiones por los clásicos que se incluyan en la Biblioteca de Autor del Libro de Bolsillo del citado sello. Una serie de publicaciones que La palabra kafkiano se dice en 100 lenguas. Seña del grado de universalidad del autor al que se refiere, Franz Kafka, y del mundo que creó a partir de sus obras literarias. Pero, a pesar de su elevada influencia, es para la mayoría un gran desconocido. Defiende Manuel Vilas el mundo que hay más allá de «La metamorfosis». «Se tiene un conocimiento muy superficial sobre Kafka, sigue siendo una figura enigmática», apunta, a pesar de que «no hay un escritor del siglo XX ni del XXI que no haya dicho algo sobre él». El también poeta es, sobra decirlo, «un enamorado de la obra de Kafka», se define. Por lo que insiste en bucear en la bibliografía del autor checo. Y lo hace a través de un proyecto que busca precisamente arrojar luz sobre ciertos autores mal interpretados a lo largo de la historia, y en suma batallar la caricatura que se les ha impuesto de forma o no intencionada. Junto a Espido Freire y Sergio del Molino, estrenanen la que ciertos escritores compartirán sus pasiones por los clásicos que se incluyan en la Biblioteca de Autor del Libro de Bolsillo del citado sello. Una serie de publicaciones que dirige Del Molino , y que sirven, explica, «de invitación a conocer un mundo que a lo mejor desde otras perspectivas a otros lectores les puede intimidar».

Mucha gente lee a los clásicos como cumpliendo con un mandamiento cultural, para rellenar con una lectura, por ejemplo, el «hueco Kafka». Pero quien piense así se equivoca bastante», subraya Vilas. Son autores antiguos, de épocas dispares, pero no por ello carecen de un alto grado de actualidad. Sus lecturas siguen siendo absolutamente interesantes y reveladoras. De hecho, defiende Freire que Vilas ha escrito sobre Kafka, Freire sobre Jane Austen y Del Molino sobre Joseph Roth. Cada uno ha estructurado cada publicación a su manera, bajo su estilo, pues era un requisito que «los escritores invitados se sintieran libres, que lo afrontaran como ensayos que formarán parte de su obra literaria, y no como un encargo», apunta Del Molino. Y es interesante cómo los tres que hasta ahora han participado –próximamente será el turno de Ignacio Martínez de Pisón y Laura Fernández, sobre Benito Pérez Galdós y Julio Verne, respectivamente–, han llegado a una misma conclusión: Austen, aunque basa sus novelas en ciertas familias y en un lugar específico, Hampshire, «lo retrata de manera que puedes sentirte reflejado sea donde fuera que creciste. Austen tiene una voz autorial muy interesante, cómplice, cercana, y su mirada, que ha sorprendido por su actualidad, retrata perfectamente nuestra sociedad».

Franz Kafka

En su caso, en «Dos tardes con Jane Austen» lo que ha tratado Freire de subrayar es «la vida de la escritora. He intentado huir del tópico de que todo lo que escribía tenía necesariamente que ver con su experiencia. Pero lo cierto es que había mucho de observación». Destaca, además, que el universo de Austen no es tan solo uno de amor y romanticismo. «Realmente es una autora costumbrista y satírica, que hace una crítica muy importante de su momento social», sostiene, «Austen es una labor en miniatura, pues según vas ampliando en su trabajo vas viendo más detalles. Y hoy tiene una legión de imitadores. Su llama continúa viva».

Rarezas literarias

En el caso de Roth, defiende Del Molino, «si sólo lo leemos como una especie de testigo y premártir del Holocausto nos estamos perdiendo muchas cosas y lo deshumanizamos para llevarlo a un plano divino». En este sentido el también periodista incide en una perspectiva interesante de la literatura: «Lo bonito de un autor es bajarlo al plano humano, al barro, a la debilidad, a la fragilidad. Y Roth es un autor tremendamente frágil por su alcoholismo, y tremendamente humano. Esa lectura nos interpela mucho más que la construcción de un proto mártir». No trata, con esto, de derribar mitos, pues «nadie tiene la suficiente fuerza discursiva para hacerlo. Sí puedes llamar la atención, tocarle el hombro al lector y decirle: fíjate en este otro aspecto», propone Del Molino.

El escritor Joseph Roth

Los tres escritores se hacen eco, por tanto, de una de las rarezas más bellas del arte de la literatura, y que no se da en otros ámbitos. Quizá sí en el cine. «Cuando Orson Welles empieza a hacer películas no tenía ni idea. Hay pintores que no saben de pintura, y músicos que no saben de música. Pero no existe el escritor que no sepa de escritura, que no sea un gran lector», opina. Es por ello que debe aprovecharse, como hacen en «Dos tardes», ese lado de lector apasionado que se esconde tras cada autor, pues son miradas que «se salen del canon y de la norma, y que ayuda a tratar la literatura como algo vivo, que está presente y que nos interpela», concluye Del Molino.