Cinco libros que llegan este abril como agua de mayo

Nadie discute que abril es el mes literario por excelencia. Al día de Sant Jordi, fiesta de las letras en Barcelona, cuna de las principales editoriales nacionales, se le suma la muerte de dos gigantes de la pluma: Cervantes (día 22) y la de Shakespeare (23).

Además, es un mes en el que las editoriales ponen a punto su catálogo con vistas a las ferias del libro, muchas de las cuales tienen ocasión en mayo, pero especialmente la más relevante de España: la Feria del Libro de Madrid, que este año se desarrollará entre el 30 de mayo y el 15 de junio. Así que, a continuación, recomendamos algunos títulos de novelas, relatos y obras de no ficción que aterrizan en los escaparates en los próximos días y semanas:

'El loco de Dios en el fin del mundo', de Javier Cercas (Random House, 1 de abril)

'Canon de cámara oscura', de Enrique Vila-Matas (Seix Barral, 2 de abril)

'Mi vida robada', de Carla Guelfenbein (Alfaguara, 20 de abril)

A partir de diecinueve fotografías de Nueva York, la autora narra la vida de Lola, una joven a quien su madre dejó a los ocho años para perseguir una carrera como actriz en la Gran Manzana. Marcada por este abandono primigenio, Lola ha vivido una vida de complejos y carencia emocional. Todo cambia cuando recibe la llamada de un desconocido que le advierte de que su madre ha desaparecido y se embarca en la difícil labor de hallar a una mujer que apenas conoce. El viaje de Lola será hacia lo más profundo de la esencia humana y de sí misma. Una travesía donde no todo es lo que parece.

'Leonera', de Fernando León de Aranoa (Seix Barral, 30 de abril)

Este libro es hijo de la perplejidad y de la urgencia, del desencuentro con la realidad, de la necesidad de comprenderla. Es el libro que escribiría el que no encaja en la fiesta, el que no sabe con quién hablar en ella, el que aún se pregunta por qué ha sido invitado. El que ha ido disfrazado de astronauta mientras los demás visten de justa medieval. Es un libro asombrado y disconforme, que busca, pese a todo, razones; explicar y explicarse a sí mismo la lógica secreta de las cosas. 'Leonera' es una recopilación de piezas breves de un gran observador de la realidad y de las contradicciones implícitas en el alma humana. Relatos que son flechazos, combates a un solo asalto, romances de una noche; que no buscan los puntos ni la prórroga, que no aplazan ni especulan. Que quieren provocar, estimular el pensamiento y la emoción del lector, y celebrar la ficción, lo que tiene de revelación. Declarado admirador de las 'Prosas apátridas' de Julio Ramón Ribeyro, Fernando León de Aranoa ha creado un género literario propio entre el cuento, el microrrelato, el aforismo y el diario para ofrecer breves epifanías sobre el amor y sus contrarios, sobre el paso del tiempo, la familia y la amistad, la creatividad y la imaginación.