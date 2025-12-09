¿Cuáles son los tres libros más vendidos de cara a Navidad?

A apenas dos semanas de que comience la Navidad, las editoriales compiten por que sus libros publicados a lo largo del año (o con anterioridad) sean los más vendidos para una época del año donde uno de los regalos más común es un libro. Así, consultando las principales plataformas y tiendas de ventas librescas -como La Casa del Libro, FNAC, El Corte Inglés, Amazon...- vemos que los tres títulos con mayor demanda son los que siguen (Planeta, por cierto, se lleva la palma):

1. 'Reconciliación' (Planeta)

Las memorias del Rey Juan Carlos, escritas por la periodista francesa Laurence Debray y que aterrizaron recientemente en España tras hacerlo en Francia, han dado mucho que hablar, quizás demasiado.

Reconciliación Planeta

2. 'Vera, una historia de amor' (Planeta)

Pese a las muchísimas críticas que le han llovido, ahí sigue en todo lo alto la historia de amor entre la aristocracia sevillana que le ha valido el Premio Planeta 2025 al novelista, guionista y polemista Juan del Val.

Vera Planeta

3. 'Esto no existe' (Debate)

Esto no existe Debate

El ensayo de Juan Soto Ivars sobre las denucncias falsas en violencia de género ha sido por seguir el hilo metafórico como un librazo en toda la mesa. Un título importantísimo y muy trabajado que ha venido a poner sobre la mesa, a romper el tabú, de una anomalía de nuestra democracia de la que, por diferentes motivos e intereses, no se podía hablar. De ahí, su título.