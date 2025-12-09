Acceso

Cultura Literatura Libros

Sección patrocinada por sección patrocinada

Ranking

¿Cuáles son los tres libros más vendidos de cara a Navidad?

Planeta se lleva la palma

MADRID, 03/12/2025.- El libro de memorias del rey Juan Carlos I, padre de Felipe VI, titulado 'Reconciliación', llega este miércoles a las librerías en español, casi un mes después de su publicación en Francia, una obra en la que repasa su vida desde su nacimiento en el exilio en Roma el 5 de enero de 1938. Unas memorias narradas en primera persona que publica la editorial Planeta y cuyo contenido llenó ya páginas de periódicos y horas de tertulias en radios y televisiones españolas, después ...
El libro de memorias del rey Juan Carlos llega este miércoles a las librerías en españolMariscalAgencia EFE
  • Sofía Campos
    Sofía Campos
Creada:
Última actualización:

A apenas dos semanas de que comience la Navidad, las editoriales compiten por que sus libros publicados a lo largo del año (o con anterioridad) sean los más vendidos para una época del año donde uno de los regalos más común es un libro. Así, consultando las principales plataformas y tiendas de ventas librescas -como La Casa del Libro, FNAC, El Corte Inglés, Amazon...- vemos que los tres títulos con mayor demanda son los que siguen (Planeta, por cierto, se lleva la palma):

1. 'Reconciliación' (Planeta)

Las memorias del Rey Juan Carlos, escritas por la periodista francesa Laurence Debray y que aterrizaron recientemente en España tras hacerlo en Francia, han dado mucho que hablar, quizás demasiado.

Reconciliación
ReconciliaciónPlaneta

2. 'Vera, una historia de amor' (Planeta)

Pese a las muchísimas críticas que le han llovido, ahí sigue en todo lo alto la historia de amor entre la aristocracia sevillana que le ha valido el Premio Planeta 2025 al novelista, guionista y polemista Juan del Val.

Vera
VeraPlaneta

3. 'Esto no existe' (Debate)

Esto no existe
Esto no existeDebate

El ensayo de Juan Soto Ivars sobre las denucncias falsas en violencia de género ha sido por seguir el hilo metafórico como un librazo en toda la mesa. Un título importantísimo y muy trabajado que ha venido a poner sobre la mesa, a romper el tabú, de una anomalía de nuestra democracia de la que, por diferentes motivos e intereses, no se podía hablar. De ahí, su título.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas