Un espléndido Mateo Díez entre intrigas, corruptelas y misterios

Luis Mateo Díez (Villablino, León, 1942) ha forjado un espacio literario propio con una narrativa que combina la atrabiliaria ficción con un realismo costumbrista, donde no falta cierto extravagante humor, un tierno retrato de personajes, tradicionales consejas populares y una creativa fabulación de míticas proporciones. Desde sus primeras obras el autor ha conformado una densa atmósfera de pequeña ciudad de provincias plagada de excéntricos protagonistas, pintorescas situaciones y sorprendentes desenlaces. En la línea de estos referentes, «El vigía de las esquinas» es una novela poblada de jocosos misterios y cómicas anécdotas que no esconden la crítica de censurables comportamientos éticos.

Una ciudad confiada

Ciro Caviedo, desequilibrado periodista, oscuro gacetillero conocido como el Vigía, vive atisbando noticias o chismes en la Ciudad de Sombra. Una noche se acuesta con inquietantes premoniciones de inminentes catástrofes. Su anodina existencia transcurre asistida por quiméricos convecinos, como el boticario Acedio, el ingeniero Valdivia y el intendente Lorela. Son clientes habituales del bar Calamidades, donde se reúnen para calibrar el alcance de misteriosos sucesos: proliferan los secuestros exprés y los animales domésticos se vuelven agresivos, mientras fenómenos atmosféricos y sobrecogedores movimientos sísmicos han alterado la paz de la ciudad. En esta se agitan un sinfín de intrigas y corruptelas, dando lugar a múltiples subtramas que, dentro de la evidente denuncia moral, generan desternillantes situaciones. Incansable, Ciro vigila esa esperpéntica urbe, orgulloso de su independencia profesional. Bajo la influencia de Valle-Inclán, Wenceslao Fernández Flórez y Ramón Gómez de la Serna, el resultado es una espléndida novela.

Lo mejor: El contenido tono grotesco que impregna esta historia, lo que evidencia con humor interesantes conflictos éticos

Lo peor: Ninguna importante objeción hay a esta novela al tratarse de una narración de trabajado lenguaje y bien conformado argumento