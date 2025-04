“A unos libros de distancia” para convertirse en la primera presidenta del gobierno

un recomendador de libros y para destacar su utilidad, la entidad librera ha lanzado la idea de que cualquiera podría Casa del Libro ha presentado una nueva herramienta que será de gran utilidad para todos aquellos lectores que quieran buscar esos títulos que puedan resultar de su interés. Se trata dey para destacar su utilidad, la entidad librera ha lanzado la idea de que cualquiera podría lograr su sueño vital leyendo lo que la herramienta le proporciona. Una adolescente con un personal y ambicioso sueño ya ha probado este nuevo recomendador y ha querido compartir su experiencia.

todo el mundo puede alcanzar las metas que se fijen en su mente y aseguran que solo hay una su nueva campaña, llamada “A unos libros de distancia” y con la que animan cualquiera a cumplir ese objetivo vital deseado. Por mucho que un objetivo parezca inalcanzable, nada es imposible si uno se lo propone y trabaja con tesón. Leer, informarse, Son millones los libros existentes y dar con los más adecuados puede ser, en ocasiones, como buscar una aguja en un pajar. Ahora, podemos acceder a ellos de manera más precisa gracias a este nuevo recomendador de libros. Con él, cualquiera puede ahorrar mucho tiempo en esa búsqueda imprescindible. Desde Casa del Libro están convencidos de quey aseguran que solo hay una lista de libros que les separa de ellas. Esta es la idea que han querido transmitir cony con la que animan cualquiera a cumplir ese objetivo vital deseado. Por mucho que un objetivo parezca inalcanzable, nada es imposible si uno se lo propone y trabaja con tesón. Leer, informarse, estudiar , empaparse de cualquier tema y especializarse en él, en definitiva, aprender son actividades ineludibles en ese camino. Dar con el material más adecuado es fundamental para que los pasos dados sean efectivos y productivos. En muchas ocasiones, esa tarea no es sencilla.. Ahora, podemos acceder a ellos de manera más precisa gracias a este nuevo recomendador de libros. Con él, cualquiera puede ahorrar mucho tiempo en esa búsqueda imprescindible.

una adolescente llamada Nuria, quien compareció ante los medios en la plaza de las Cortes de Madrid, frente a las puertas del su sueño, nada más y nada menos que llegar a ser la primera presidenta del gobierno, y detalló cómo pensaba alcanzar ese objetivo a través de las recomendaciones de la conocida red de librerías. Para ofrecer visibilidad a esta campaña, Casa del Libro quiso darle voz el martes 1 de abril a, quien compareció ante los medios en la plaza de las Cortes de Madrid, frente a las puertas del Congreso de los Diputados , una ubicación nada casual teniendo en cuenta cuál es la meta vital que ella se ha fijado. Esta joven sueña con pisar el congreso algún día, convertida en una política de renombre. Contó a todos los allí presentes,, y detalló cómo pensaba alcanzar ese objetivo a través de las recomendaciones de la conocida red de librerías.

portavoz de Casa del Libro Javier Arrevola, quien se mostró entusiasmado con la iniciativa y con los resultados que está proporcionando la herramienta desarrollada, cuatro destacadas personalidades del ámbito literario, periodístico y científico, todas ellas, personas que han ejercido o que ejercen como escritoras de libros. Se trataban de Juan Luis Arsuaga; y la química experta en nutrición clínica, Ángela Quintas. Todos ellos escucharon con atención la agradable experiencia con la nueva herramienta de Casa del Libro contada por Nuria y después, cada uno de ellos, aportó sus personales consejos a la joven. Los cuatro quisieron apoyar con su presencia esta iniciativa que destaca el conocimiento que Casa del Libro puede proporcionar a través de libros que ahora puede recomendar mediante la nueva herramienta que lleva el nombre de esta campaña. No estuvo sola. Acompañándola en esta iniciativa, estuvieron, además del, quien se mostró entusiasmado con la iniciativa y con los resultados que está proporcionando la herramienta desarrollada, cuatro destacadas, todas ellas, personas que han ejercido o que ejercen como escritoras de libros. Se trataban de Paloma Sánchez-Garnica, escritora conocida por sus novelas históricas y de suspense, así como Premio Planeta 2024 ; el periodista y presentador de Antena 3 Noticias, Vicente Vallés ; el paleoantropólogo y escritor; y la química experta en nutrición clínica,. Todos ellos escucharon con atención la agradable experiencia con la nueva herramienta de Casa del Libro contada por Nuria y después, cada uno de ellos, aportó sus personales consejos a la joven. Los cuatro quisieron apoyar con su presencia esta iniciativa que destacaque ahora puede recomendar mediante la nueva herramienta que lleva el nombre de esta campaña.

Me llamo Nuria y quiero ser la primera presidenta del gobierno de este país, ¡que ya toca!” Consciente de que no es una meta esperada en un adolescente, matizó: “Ya sé que a mi edad tendría más sentido soñar con ser cantante, piloto de drones... Lo que sea. ¿el método infalible para alcanzar cualquier meta es la lectura y Casa del Libro, con su nueva herramienta, puede calcular cuántos libros necesitas para conseguir cualquier cosa que te propongas, porque todos estamos a unos libros de distancia de conseguir hacerlo”. Al consultar este nuevo recomendador fijándose su meta en convertirse en presidenta del gobierno en un futuro, la joven obtuvo una respuesta muy precisa por parte de la herramienta, un número exacto de libros que debería leer para lograrlo. “Yo estoy exactamente a 148 libros. Y como son unos cuantos, me voy a poner ya”. Sentada en una butaca de cuero, rodeada de libros y con sus cuatro acompañantes junto a ella, Nuria contó su sueño y su experiencia. “, ¡que ya toca!” Consciente de que no es una meta esperada en un adolescente, matizó: “Ya sé que a mi edad tendría más sentido soñar con ser cantante, piloto de drones... Lo que sea. ¿ Influencer ? ¡También!”. Sin embargo, fuera cual fuera el camino viral optado por ella, Nuria dejó claro la herramienta desarrollada por Casa del Libro sería siempre de gran ayuda: “En cualquier caso,y Casa del Libro, con su nueva herramienta, puede calcular cuántos libros necesitas para conseguir cualquier cosa que te propongas, porque todos estamos a unos libros de distancia de conseguir hacerlo”. Al consultar este nuevo recomendador fijándose su meta en convertirse en presidenta del gobierno en un futuro, la joven obtuvo una respuesta muy precisa por parte de la herramienta, un número exacto de libros que debería leer para lograrlo. “. Y como son unos cuantos, me voy a poner ya”.

la enorme utilidad que la herramienta le proporcionó en su caso particular. Con sus palabras, esta adolescente no solo resaltó lo mucho que ayuda este recomendador a despertar en cualquiera el hábito de la lectura , una actividad que siempre es enriquecedora y que si se adquiere desde una temprana edad puede aportar muchas satisfacciones. También puso de manifiesto

Los consejos de Vallés y sus compañeros

Paloma Sánchez-Garnica, Vicente Vallés, Juan Luis Arsuaga y Ángela Quintas se convirtieron en los embajadores de lujo de la campaña “A unos libros de distancia” y acompañaron a Nuria durante su discurso realizado a las puertas del Congreso de los Diputados.

Ninguno de los cuatro dejó pasar la oportunidad de ofrecer algunos consejos relacionados con la lectura, a esta joven que ya había probado la nueva herramienta de Casa del Libro.

si no conocemos nuestro pasado estamos condenados a repetir los mismos errores”. La primera en hablar con la adolescente fue la escritora Paloma Sánchez-Garnica. “Me gustaría recomendarle esta joven tan inspiradora uno de los libros que más me han impactado en mi trayectoria vital, que no es otro que “El mundo de ayer. Memorias de un europeo”, de Stefan Zweig , un libro que he leído y releído varias veces y que me enseñó a comprender que

Tras las palabras de Sánchez-Garnica, le llegó el turno al periodista y presentador Vicente Vallés, quien aseguró a Nuria que, siguiendo un consejo que le dieron, había logrado divertirse mucho escribiendo. “Me aconsejaron que no solo me divirtiera escribiendo, sino que también me divirtiera leyendo. Pero también recibí un segundo consejo que ha sido muy útil para mí y espero que también sea útil para ti si quieres ser presidenta del gobierno: es, atreverse a leer textos que desafíen tu punto de vista para conocer otras opiniones distintas de las que tú puedas tener”.

Por su parte, Juan Luis Arsuaga , como paleoantropólogo que es, quiso apuntar, antes de dar su consejo, que “también va siendo hora de que tengamos un presidente del gobierno de ciencias, así que, si puede ser mujer y además científica, aún mejor”. A continuación, recomendó un libro a la joven. “Te voy a recomendar un libro escrito por un científico pero que, aparentemente, no es de ciencia. El libro se titula “Alicia en el país de las maravillas" , el cual fue escrito por el matemático Lewis Carroll. Puede que ya lo hayas leído, pero si es así no importa porque se puede leer muchas veces y cada vez se descubre algo diferente. Los buenos libros se leen toda la vida”.