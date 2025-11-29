Libros de la semana: pensadoras, Safo y Nicolás Estévanez, el político que quisieron borrar

Estas son las pensadoras que marcaron la filosofía del siglo XX

Ensayo. «El siglo de Hannah Arendt». Mariana Dimópulos

La vida y obra de Rosa Luxemburgo, Simone Weil, Simone de Beauvoir, Hannah Arendt, Iris Murdoch, Ágnes Heller y Judith Butler se mezclan en este libro para arrojar luz sobre asuntos incuestionablemente interesantes en el terreno del pensamiento contemporáneo. Lo hace con una intención narrativa propia de una novela: «El trajín de París desvelaba y aturdía; cuando todo hubiera debido permanecer dormido, los carros seguían pasando con estruendo y los vendedores de periódicos anunciaban las noticias a voz en cuello, a veces hasta bien entrada la medianoche». Aparece Luxemburgo como un personaje entregado a su trabajo hasta hilvanar un recorrido por el XX y el presente que ejemplificará cómo estas autoras entendieron «que la lucha económica y la política iban de la mano».

Lo mejor: La autora demuestra en este trabajo un conocimiento enorme de la sociopolítica ligada al pensamiento filosófico.

Lo peor: Que algunos lectores podrán entender que es un libro oportunista frente a la moda de destacar lo femenino

Toni Montesinos

Nicolás Estévanez, el político que la Historia quiso olvidar

Biografía. «Nicolás Estévanez (1838-1914)». Fernando Puell De La Villa

El siglo XIX español está repleto de personajes que podrían protagonizar una película. Es el caso de Nicolás Estévanez, que necesitaba un estudio. Ese ha sido el trabajo de Fernando Puell de la Villa, profesor del máster en Historia Militar de España (UNED). Nicolás Estévanez Murphy, nacido en Las Palmas en 1838, fue un militar federal muy combativo. Ministro de Guerra en la Primera República, se alineó con Pi y Margall en la defensa del federalismo y el anticlericalismo, y colaboró en el golpe de Estado del 23 de abril de 1873. Se exilió en París con la Restauración de Alfonso XII y se dedicó a escribir. Su libro «Fragmentos de mis memorias. Recuerdos de los años 1838-1878» (1903) es un todo retrato delicioso de la época, de una manera de entender España y la política. Murió en 1914, en París.

Lo mejor: Cómo contextualiza el personaje y, de manera especial, el conocimiento que tiene del mundo militar de ese periodo.

Lo peor: Es una monografía muy bien asentada en documentos, no olvida nada que merezca ser reseñado o subrayado

Jorge Vilches.

Safo: una mujer siempre entre la admiración, el debate y la censura

Ensayo. «las nueve vidas de safo». Laure de Chantal

Laure de Chantal plantea una lectura radiante de Safo entendida como una constelación de identidades superpuestas fruto tanto de la admiración como de la censura que ha provocado a lo largo de los siglos. Su enfoque, respaldado en una sólida formación clásica, ilumina cómo la primera voz lírica fue sometida a un permanente proceso de apropiación masculina que dividió su legado. La autora desmonta estas capas de interpretación, mostrando que cada «vida» asignada a Safo revela menos sobre la poeta que acerca de las tensiones culturales de cada época: el pavor a la mujer libre, la necesidad de domeñar la genialidad femenina, la tentación de convertirla en abanderada…. El resultado es un ensayo incisivo que restituye a Safo y sitúa su trabajo en el centro de una reflexión profunda.

Lo mejor: Se trata de una lectura luminosa de Safo que integra erudición filológica y también una reflexión feminista.

Lo peor: La densidad puede desalentar a los lectores, volviendo exigente una obra que demanda una atención constante

Ángeles López