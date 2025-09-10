'Misión en París', de Pérez-Reverte, alcanza su segunda edición en sólo una semana

Con apenas una semana en librerías, Alfaguara pone en marcha la segunda edición de 'Misión en París', la nueva y esperada entrega de 'Las aventuras del capitán Alatriste', el mítico personaje creado por Arturo Pérez-Reverte en 1996. Esta nueva edición, de 50.000 ejemplares, se suma a la tirada inicial de 180.000 que llegó a las librerías de toda España el pasado 3 de septiembre.

'Misión en París', ilustrado igual que los últimos alatristes por Joan Mundet, se trata de la octava novela de la serie protagonizada por Diego Alatriste tras 'El capitán Alatriste, Limpieza de sangre', 'El sol de Breda', 'El oro del rey', 'El caballero del jubón amarillo', 'Corsarios de Levante' y 'El puente de los Asesinos'.

Arturo Pérez-Reverte se adentra en esta saga en todos los aspectos del Siglo de Oro español, e incorpora en la trama a personajes reales como Francisco de Quevedo. Para el escritor y académico de la Real Academia Española, "borrar las fronteras entre realidad y fic­ción, y terminar no pudiendo diferenciar bien lo vivo de lo imaginado, resulta fuente de especial placer para cualquier autor. A fin de cuentas, para eso algunos escribimos novelas".