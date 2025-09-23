Subastan un cómic de Tintin "Objetivo: La Luna" firmado por astronautas de misiones Apollo

Un coleccionista de cómic ha sacado a subasta un ejemplar del álbum de 'Las aventuras de Tintin. Objetivo: La Luna' firmado por Buzz Aldrin y otros astronautas de las misiones Apollo, informó el diario belga Sundinfo/La Capitale.

Se trata de una edición en francés con tapa dura de 1962 del célebre título que el dibujante belga Hergépublicó por primera vez en 1953, y está disponible en la web especializada en subastas CataWiki, con pujas actuales que superan los 29.000 euros.

"Primeros caminantes sobre la Luna, después Tintin", escribió en su interior Buzz Aldrin, segundo ser humano en pisar el satélite de la Tierra y acompañante de Neil Armstrong en la histórica misión Apollo 11 de 1969.

También han firmado y dedicado el álbum otros cosmonautas como Fred Haise (Apollo 13), Edgar Mitchell (Apollo 14), Al Worden (Apollo 15), Charlie Duke (Apolo 16) y Gene Cernan (Apolo 17), quien en 1972 se convirtió en la última persona en caminar por la Luna hasta el momento.

"No estoy seguro de que Tintin fuera el primer caminante lunar, pero sí de ser el último hasta ahora", apuntó Cernan.

El actual dueño del álbum consiguió las firmas de los astronautas entre 2009 y 2015.