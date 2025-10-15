Luna Miguel: «La verdadera censura es nuestra ignorancia y mala fe»

Luna Miguel ha hilvanado un texto que cabalga entre el ensayo, la reflexión y la novela, pero que trae consigo las señas de identidad propia de la escritora. Una profesora de filosofía, una universidad que ha prescindido de sus clases y una conferencia centrada en la cancelación y el placer (eso que tanto asusta a algunos) son los pilares que sustentan «Incensurable», un texto de reflexión, evidente compromiso con la actualidad y empañado por ciertos aires de utopía. Toma como punto de partida un mundo donde nadie lee «Lolita», de Nabokov. Y sobre ese bastidor, en apariencia sencillo, la autora extiende un lienzo en blanco para recapacitar sobre asuntos apremiantes de nuestra actualidad y remover ese oscuro sotobosque de prejuicios y peligrosas confortabilidades.

¿Qué tiene «Lolita» que todavía irrita tanto?

Está muy bien escrito y a la vez contiene dentro tantas aristas, tantas comprensiones y tantos juegos literarios y metaliterarios... Es polémico porque no nos creemos que algo tan brillante exista y tampoco nos podemos creer que, tocando un tema tan duro y tan complejo y tan desagradable, este libro pueda provocarnos tantos sentimientos de belleza. Nos incomoda que algo tan repugnante como lo que se cuenta en él pueda hacernos sentir la belleza de las palabras. Y esto lo digo en una época de polarización, donde todo es blanco o negro, estás de un lado o del otro, del bando bueno o malo de la historia... En política, en arte o en las redes sociales, siempre tienes que elegir ahora.

Eso no te gusta.

Si algo habíamos aprendido de los filósofos es que existe una virtud, que es saber mirar hacia todos los lados, algo que necesitamos como lectores. Este es el problema de «Lolita», que te hace situarte en un lado o en otro. Siempre tienes que leer políticamente o creativamente desde un espacio determinado. Lo que perjudica la lectura de «Lolita» es la idea estanca que hoy tenemos de la literatura y del arte; y de que consumimos arte y literatura para afirmar nuestras ideologías. Si eres una escritora feminista, ¿cómo vas a leer «Lolita»? Si eres un escritor incorrecto, te condena un pensamiento macho.

¿«Lolita» sería rechazado hoy?

No lo sé, porque ya existe. Imaginar hoy un mundo donde «Lolita» no existe me resulta imposible. Es inimaginable un mundo como el nuestro sin «Lolita». Hay tantas ficciones de niñas vejadas, que es como imaginar un mundo sin violencia sexual. Es imposible que «Lolita» no existiera hoy, porque, para mí, ya existe en el mundo.

Todos se fijan en «Lolita», pero pocos en la feroz crítica que Nabokov hizo a la sociedad norteamericana en este libro.

Me interesó mucho ese asunto y quise rescatarlo. Cuando hablamos de la censura de «Lolita», solo nos fijamos en la pedofilia, pero nunca reparamos en que Nabokov era un ruso en EE UU en el contexto de la Guerra Fría. Era un oscuro apellido de un hombre procedente de San Petersburgo. ¿Cuánto tuvo que ver aquello en el destino del libro? Es un hombre que da clase de literatura europea y rusa, y que, de repente, escribe en inglés, y escribe mucho mejor inglés que muchos norteamericanos del momento. Esto levantó bastantes suspicacias. También su crítica de la sociedad americana. El sueño americano lo tira por los suelos y por eso se le detesta y por eso mismo no se le quiso publicar en la mayoría de las editoriales del momento. El libro pasa por un largo periplo sin que nadie lo acepte. ¿Por qué asociamos «Lolita» a la literatura erótica? Porque la única editorial que accedió a publicarla es una editorial de literatura erótica. «Lolita» es el libro de los malentendidos. Pero esta historia, pese a todo, sobrevive. Supongo que es lo que tienen los clásicos.

Creo un arquetipo: la Lolita.

Igual que Joyce recupera a Odiseo viviendo un día de locos en Dublín, Nabokov recupera de los mitos populares y las figuras de las ninfas, muchas vejadas por los dioses. Estas menores que han sido destruidas por los grandes dioses griegos. Unas historias que han dado pie a mitos fascinantes, pero también peligrosos. Nabokov los lleva a mediados del siglo XX y se plantea qué pasaría. Da así con la idea de la nínfula, deformación de estas ninfas y diosas del pasado, vejadas, pero a las que hemos convertido en símbolos de belleza. Nabokov retuerce los mitos clásicos. Humbert Humbert es un Don Juan contemporáneo, más violento que el propio Don Juan. Nabokov crea mitos a partir de la reconstrucción de los mitos de siempre.

¿Vuelve el machismo?

Hay una reacción total. Con todo avance viene un retroceso. El feminismo ha vivido un avance desde el #MeToo hasta hoy, y eso conlleva un retroceso, porque el que está enfrente tiene miedo y, si es violento, pues, ya está la bronca... En mi libro hay un momento donde la protagonista reflexiona sobre cómo los estados vecinos quieren destruir todos los avances del aborto. Pensaba que mi personaje exageraba, pero, de repente, nuestro derecho al aborto es nuestro tema de conversación de estos días. Pensaba que hacía ficción, pero me estaba adelantando al Trending Topic de octubre 2025. Es triste. Hay un retroceso, pero no deberíamos conformarnos.

La escritora Luna Miguel Rodrigo Jimenez Agencia EFE

¿Y hay mucha censura?

No sé si en la sociedad, pero sí en los suplementos literarios y las revistas de crítica. Hay una homogenización de lo que se espera que sea la lectura y no hablo de alguien que lee un libro al año, que a lo mejor tiene mucho trabajo y no puede... Criticamos a los lectores base, cuando en realidad los que peores lecturas ejecutan son los que están en las élites de la intelectualidad. Ahí es donde veo más conflicto, mayor desgana; es donde nace la censura y «Lolita» desaparece. Es una metáfora de los académicos, editores y lectores de la élite cultural que censuramos con nuestra desgana, silencio y mala leche. Y eso puede hacer daño a las obras canónicas.

Sí. Un ejemplo. Una amiga ha hecho su tesis sobre Elena Garro y Rosario Ferré, una de las grandes autoras del boom latinoamericano, una escritora fascinante que acabó publicando en inglés. Cuando estaba estudiando, le propuso a su profesor, un señor reputado de la Academia puertorriqueña, un trabajo de Rosario Ferré, y él le dijo que muchas chicas hablaban de ella, que hablara de Jorge Luis Borges. Si desde las academias prohibimos la investigación de autoras de las que se desconoce tanto y nos creemos que un autor del que se ha dicho todo merece ser estudiado, hace que las obras desaparezcan. La verdadera censura es nuestra ignorancia y mala fe.

En Estados Unidos se censuran libros, como «Lolita».

Hay que ver de dónde vienen esas censuras. La mayoría son ataques a la juventud. Afectan en primer lugar a las bibliotecas escolares. La primera batalla es contra los críos, porque no queremos que aprendan y descubran el mundo, y que hay vidas diferentes a las que conocen. Que no se sepa nada es la mejor manera de someter una vida. Esto sucede en países libérrimos, como este EE UU o esta Argentina de hoy, donde lo primero que se ataca es la inteligencia y la curiosidad de los niños.

Luego está la corrección política.

Había entendido «corrupción política» (Risas). Las élites quieren quitarnos el dinero y el derecho al conocimiento. Creo que la corrección política parte muchas veces del miedo, tiene que ver con la autocensura, con el pudor, con el qué dirán... Y nos vemos arrastrados por esa autocensura que al final solo hace un favor a esos corruptos políticos de los respectivos estados. Mucha corrección política favorece al corrupto.

Este septiembre lo hemos visto. Gente que quiere estudiar en Madrid o Barcelona y no puede porque no puede pagar las cuotas, porque cada vez es más cara la universidad pública y porque ya no puedes vivir tampoco en estas ciudades. ¿Cómo voy a acceder a conocimiento si no puedo pagar una habitación en la ciudad donde quiero estudiar? Hay quien dirá: «Ve a la universidad de tu barrio”. Pero parte de la experiencia y el conocimiento de un estudiante es empezar a hacerse adulto y salir de casa de los padres. Me interesaba poner este debate en un contexto universitario, porque yo misma, al inicio de la crisis 2008, tomé la decisión de dejar un título universitario por empezar a ganar dinero y pagarme un piso. Estando las cosas como están hoy, es lógico que exista esta desolación entre los estudiantes. No es solo donde voy a estudiar, es que es también donde voy a vivir. Sin un cuarto propio, no hay nada.

¿Hay que leer sin prejuicios?

Las lectoras me han enseñado que hay que enfrentarse a los miedos: voy a leer a Houellebecq aunque sepa que es un loco fascista; voy a leer a cualquier escritor contrario a mi ideología, a cualquier escritor que esté en las antípodas de lo que pienso... Este arrojo de aprender es lo que me ha llevado a pensar tal vez que debemos aprender de nuestros enemigos y que, a veces, los que consideramos enemigos son más amigos de lo que pensamos. Se publican tantos libros al año, tenemos tantas posibilidades de leer, tantas bibliotecas llenas de clásicos no censurados en este país, que debemos imitar a estas lectoras. Es la única manera de impedir que seamos ignorantes.