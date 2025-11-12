Sección patrocinada por
"Lux", de Rosalía, el álbum de una artista hispana más reproducido en un día en Spotify
La cantante catalana no ha hecho más que acumular logros desde que lanzó su último disco de estudio
Es uno de los grandes temas del momento. "Lux", el nuevo álbum de Rosalía, ha causado la sensación que anticipaban sus expectativas, lo que le está llevando a romper récords. La artista catalana ha alcanzado un nuevo logro, y tiene que ver con el récord histórico de reproducciones en Spotify: "Lux" se ha convertido en el disco de una artista de habla hispana más reproducido en un solo día en la citada plataforma.
Spotify ha dado a conocer este martes este récord y destaca la constante evolución artística de Rosalía y su capacidad para seguir desafiando los límites sonoros en su nuevo lanzamiento. "Lux" es uno de los primeros álbumes en incluir traducciones de letras en trece idiomas diferentes gracias a la ampliación de la colaboración entre Spotify y MusixMatch.
Con esta integración ya activa en mercados clave como Estados Unidos y España (desde el 7 de noviembre), los oyentes de todo el mundo pueden comprender al instante sus letras, acortando las distancias entre su música y su audiencia global.
