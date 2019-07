MBFW, 70 ediciones marcando tendencia

Madrid se convierte estos días en la capital mundial de la moda con esta edición número 70 de Mercedes-Benz Fashion Week. En esta ocasión hemos asistido a los desfiles de The 2nd Skin Co., Devota & Lomba y Teresa Helbig.

Como es habitual los diseños de The 2nd Skin Co. no han dejado indiferente ha nadie. Han presentado su colección llamada “Atelier Madrid” compuesta looks con mezclas de tejidos premium como otros en retor e incluso hemos podido ver a modelos vestidas con con toiles. Una autentica obra de arte con una puesta en escena propia del atelier más castizo.