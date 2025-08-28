La mujer de Bruce Willis confirma su deterioro: "Su cerebro le está fallando. Está perdiendo el habla"

Han pasado más de dos años desde que Bruce Willis se retirara de la actuación y fuera diagnosticado de afasia y demencia frontotemporal. Su mujer, Emma Heming Willis, con la que el actor se casó en 2009 y tuvo dos hijas, ha estado a su lado a lo largo de la evolución de la enfermedad y recientemente ha actualizado su estado de salud. "Bruce sigue siendo muy activo", aseguró Heming en un especial de ABC News, explicando que, "en general", su marido "goza de muy buena salud". "Solo es su cerebro el que le falla. Está perdiendo el habla. Hemos aprendido a adaptarnos y tenemos una forma de comunicarnos con él, que es simplemente diferente", añadió.

Recordando los primeros síntomas de la enfermedad de su marido, Heming señaló cómo "para ser alguien muy hablador y muy participativo, se había vuelto un poco más callado", algo que se notaba especialmente cuando la familia se reunía. "Se sentía un poco distante, un poco frío, no como Bruce, que era muy cálido y muy cariñoso. Verlo completamente opuesto a eso era alarmante y aterrador", reveló. Tras ser preguntada sobre si Willis aún la reconoce, la mujer hizo referencia a una "conexión" que sigue ahí.

"Cuando estamos con él... se ilumina", expuso, describiendo cómo las coge de las manos a ella y sus hijas y les corresponde cuando le abrazan y le besan. "Y eso es todo lo que necesito, ¿sabes? No necesito que él sepa que soy su esposa, que nos casamos ese día y todo eso... No necesito nada de eso. Solo quiero sentir que tengo una conexión con él. Y la tengo", afirmó. Heming también comentó que sigue habiendo ocasiones en las que Willis muestra una "chispa" de su antigua personalidad.

"Todavía tenemos esos días. No días, sino momentos. Es su risa. Tiene una risa tan sincera. Y a veces se le iluminan los ojos o se le ve esa chispa. Y eso me transporta. Es difícil de ver porque, tan rápido como aparecen, desaparecen", explicó. A raíz de su experiencia cuidando de su marido, Heming ha escrito un libro que se publicará este mes de septiembre, titulado "The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope and Yourself on the Caregiving Path" (Viaje inesperado: encontrar fuerza, esperanza y a ti mismo en el camino del cuidado).