La mujer de Jeff Bezos quiere ser chica Bond

Cuando eres uno de los hombres más ricos del mundo no es difícil que la realidad se rinda a tus pies, por lo que, si tu último antojo es convertir a tu pareja en la próxima chica Bond, las probabilidades de éxito rozan el cien por cien. Esa es, según la filtración de varios medios especializados, la nueva fijación del propietario de Amazon Jeff Bezos (61 años): ver a su flamante y reciente esposa, Lauren Sánchez (55), convertida en la mujer más seductora del universo 007. Su sueño podría cumplirse muy pronto, no gracias al talento actoral de Sánchez, porque ella jamás ha estudiado interpretación ni se ha estrenado en dicho arte, sino por una razón mucho más práctica, Amazon, el imperio de Bezos, se ha hecho con el control creativo de la próxima película de acción Imposible y ha pagado 8.450 millones de dólares por la adquisición de MGM, el estudio que posee los derechos de las películas Bond.

La aspirante al papel no cuenta con ninguna experiencia cinematográfica, aunque sí ha realizado sus pinitos en la pequeña pantalla. Sánchez es periodista y piloto de helicópteros, además de propietaria de Black Ops Aviation, una empresa especializada en filmaciones aéreas. También ha sido consultora en películas como «Dunkerque» y trabajó como productora aérea en el largometraje de Miss Bala. Llegó a ejercer un tiempo como presentadora y corresponsal de varias cadenas, entre ellas la famosa Fox, y durante un tiempo co-presentó el programa matutino «Good Day L.A» (desde Los Ángeles). En su entorno algunos la acusan de carecer de «carisma o presencia», pero eso podría ser poco importante para conseguir uno de los papeles más icónicos porque a su marido esa idea se le ha metido entre ceja y ceja. «Está obsesionado», asegura el columnista Rob Shuter en su newsletter de «Substack» citando una fuente de Hollywood, «no se trata de un casting caprichoso, Jeff la quiere en la gran pantalla y punto». Y va más allá, «ella no es actriz, pero es la musa de Bezos y cuando inviertes 8.450 millones de dólares consigues lo que quieres». Un nombre que también suena de manera paralela para representar el sexy papel es el de Sidney Sweeney, actriz norteamericana de 27 años que estuvo presente en la boda de Sánchez y Bezos en Venecia y que mantiene una estrecha relación con el director de la película, el francocanadiense Denis Villeneuve (famoso por «Blade Runner 2048» y «Dune» que se estrenará a finales del 2026). El guion correrá a manos de Steven Knight, que también estuvo detrás de los diálogos de «Peaky Blinders».

Mientras se deciden por la chica Bond, el misterio sobre quién se enfundará el traje de Bond también sigue sin resolverse, es todo un misterio desde que finalizó el contrato de Daniel Craig. En febrero Bezos planteó la pregunta en la red social X, «¿A quién elegirías como el próximo Bond?». De momento no hay un candidato confirmado, aunque suenan los nombres de tres favoritos, «según fuentes internas, el estudio y los productores están interesados en fichar a un actor británico que tenga menos de 30 años, con Jacob Elordi (Saltburn), Tom Holland (Spider-Man) o Harris Dickson (Babygirl) encabezando la lista», ha informado el medio de entretenimiento «Variety».