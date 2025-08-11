'Weapons' y 'Freakier Friday' debutan con éxito y desbancan a los superhéroes de Marvel

La película de terror 'Weapons' y la comedia 'Freakier Friday/Ponte en mi lugar de nuevo' debutaron con éxito en taquilla este fin de semana y desbancaron a la nueva entrega de los legendarios héroes de Marvel, "The fantastic four: first steps/Los 4 fantásticos: primeros pasos", que cayeron a la tercera posición, según datos de la web especializada Box Office Mojo.

La primera del ránking es "Weapons", el filme escrito, producido y dirigido por Zach Cregger que cuenta la desaparición de unos niños compañeros de estudios de la misma clase en la escuela, se estrenó con una recaudación de 42,5 millones de dólares a nivel local y 70 millones en todo el mundo.

A distancia, pero con una buena cifra en su primer fin de semana en cines, 'Freakier Friday/Ponte en mi lugar de nuevo', la secuela de la comedia protagonizada por Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan, que sumó 29 millones de dólares en las taquillas estadounidenses y 44,5 a nivel mundial.

La nueva misión de los legendarios superhéroes de Marvel, esta vez de la mano de Disney, 'The fantastic four: first steps/Los 4 fantásticos: primeros pasos', se quedó relegada al tercer puesto tras tres semanas en pantalla. Aún así, esta entrega de aventuras, encabezada por el chileno Pedro Pascal, lleva recaudados 434,2 millones de dólares globales desde su estreno.

La película de animación de Universal Pictures y DreamWorks Animation 'The bad guys 2/Los chicos malos 2', cayó con respecto a su estreno el pasado 1 de agosto, y sumó este fin de semana 10,4 millones de dólares locales, para un total de 83,9 en todo el mundo, situándose en cuarta posición.

Completa el top cinco 'The Naked Gun/Agárralo como puedas', protagonizada por Liam Neeson - que retoma el papel del torpe policía Frank Drebin interpretado en anteriores ocasiones por Leslie Nielsen - y Pamela Anderson.

El filme recaudó 8,3 millones de dólares en las taquillas estadounidenses en su segundo fin de semana y acumula 56,4 millones a nivel mundial.